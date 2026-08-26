Pallavolo serie A3, al via la stagione della Spike Devils Campobasso

Ritorno all’opera nel pomeriggo del 27 agosto 2026 per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Sin dal weekend un po’ tutto il gruppo dei quattordici elementi dell’organico ha raggiunto il capoluogo di regione. Ultimo a farlo sarà in mattinata il centrale Fortes, che arriverà in città assieme al tecnico Giuseppe Bua, entrambi condizionati dalla situazione dell’Etna che ha portato alla riprogrammazione di tanti voli.

Per il gruppo – in entrambi i casi con inizio alle ore 18 – ci saranno, nello scenario del PalaIpia, tra il 26 e il 27 agosto un paio di sedute di lavoro principalmente di carattere fisico e con un po’ di lavoro tecnico sui fondamentali. I veri test fisici col preparatore atletico Stefano Moffa inizieranno lunedì, quando ci sarà il via definitivo alla preparazione con il raduno effettivo aperto ai media ed ai supporter rossoblù. Poi, sabato e domenica, un weekend di sosta per tuffarsi sul percorso vero e proprio.

Questi giorni, tra l’altro, saranno utili per i giocatori del team per – in vista del ‘la’ alla nuova stagione – svolgere le visite mediche presso l’unità operativa complessa di medicina dello sport all’ospedale civico ‘Cardarelli’, reparto nato dall’integrazione tra Asrem ed Unimol e con a capo il professor Germano Guerra.

«Sarà un momento di conoscenza tra di noi – spiega il tecnico dei rossoblù Giuseppe Bua – e l’occasione per capire le condizioni dei singoli. Dar vita a due giorni e poi ad un weekend di sosta riesce a dare anche maggiore serenità al gruppo in vista degli sforzi principali che li attenderanno».

Lunedì, nel giorno del raduno, dovrebbe raggiungere la squadra anche l’assistant coach Loris Palermo, reduce dai Giochi del Mediterraneo a Taranto, appuntamento che lo vede all’interno dello staff dell’Italvolley maschile.