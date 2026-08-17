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Ambasciatori dell’ospitalità in Molise, oltre 400 gli operatori coinvolti

HUB "Destinazione Molise", il 19 agosto parte il terzo e ultimo ciclo del Corso di formazione professionale gratuita rivolta agli addetti ai lavori ma anche a chi aspira ad entrare nel settore turistico. Ecco il calendario dei primi giorni di lezione in programma all'Unimol di Pesche, è possibile partecipare anche da remoto

Photo of Redazione Redazione17 Agosto 2026

Al momento sono ben 407 gli operatori turistici (e aspiranti tali) coinvolti nel progetto regionale dell’HUB “Destinazione Molise”, che tra le altre cose prevede l’organizzazione di un Corso di formazione professionale gratuita. Le lezioni si sono già tenute a Termoli e Campobasso, da mercoledì 19 agosto toccherà alla provincia di Isernia con il ciclo in programma presso l’aula B1 della sede Unimol di Pesche.

167 ore complessive per oltre un mese di didattica (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17) di Marketing, Comunicazione, Economia, Politica fiscale, Lingue straniere, Social media, Grafica, Gestione dell’accoglienza e dei conflitti e tanto altro.
Si può seguire sia in presenza che da remoto, basta collegarsi al link https://teams.microsoft.com/meet/333328885435149?p=YmVU5qmYQAbsSmA5EO

Alla fine del progetto, la consegna dell’attestato di “Ambasciatore dell’ospitalità”. Per partecipare e per conoscere tutte le info inerenti l’iniziativa, basta rivolgersi al numero Hub 0874 1625252 ed iscriversi al canale WhatsApp ad esso collegato scrivendo semplicemente “Attiva”.

Di seguito il calendario della prima settimana di lezioni a Pesche:

19 agosto
10.00 – 13.00 Marketing dello Sport e degli eventi di intrattenimento
14.00 – 17.00 Costruire il materiale di supporto agli eventi (Copy, grafica)

20 agosto
10.00 – 11.00 Marketing dello Sport e degli eventi di intrattenimento
11.00 – 14.00 Costruire il materiale di supporto agli eventi (Copy, grafica)
15.00 – 17.00 Come impostare un’identità social

21 agosto
10.00 – 13.00 Marketing del Turismo Enogastronomico
14.00 – 16.00 Marketing del Turismo

24 agosto
10.00 – 14.00 La comunicazione con l’utente internazionale (Lingua inglese)
15.00 – 17.00 Marketing del Turismo

25 agosto
10.00 – 13.00 L’economia dell’impresa turistica (Economia del turismo)
14.00 – 17.00 La comunicazione integrata (strumenti di valorizzazione dell’attività turistica)

26 agosto
10.00 – 11.00 L’economia dell’impresa turistica (Economia del turismo)
11.00 – 12.00 La comunicazione integrata (strumenti di valorizzazione dell’attività turistica)
12.00 – 14.00 Come impostare un’identità social
15.00 – 17.00 Elementi di imprenditorialità e innovazione

27 agosto
10.00 – 12.00 Come impostare un’identità social
12.00 – 14.00 L’accoglienza (Gestione della relazione con l’utenza)
15.00 – 17.00 Elementi di imprenditorialità e innovazione

28 agosto
10.00 – 13.00 Marketing del Wellness
14.00 – 16.00 La gestione delle lamentele (Gestione della relazione con l’utenza)

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