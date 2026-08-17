Ambasciatori dell’ospitalità in Molise, oltre 400 gli operatori coinvolti
HUB "Destinazione Molise", il 19 agosto parte il terzo e ultimo ciclo del Corso di formazione professionale gratuita rivolta agli addetti ai lavori ma anche a chi aspira ad entrare nel settore turistico. Ecco il calendario dei primi giorni di lezione in programma all'Unimol di Pesche, è possibile partecipare anche da remoto
Al momento sono ben 407 gli operatori turistici (e aspiranti tali) coinvolti nel progetto regionale dell’HUB “Destinazione Molise”, che tra le altre cose prevede l’organizzazione di un Corso di formazione professionale gratuita. Le lezioni si sono già tenute a Termoli e Campobasso, da mercoledì 19 agosto toccherà alla provincia di Isernia con il ciclo in programma presso l’aula B1 della sede Unimol di Pesche.
Di seguito il calendario della prima settimana di lezioni a Pesche:
19 agosto
10.00 – 13.00 Marketing dello Sport e degli eventi di intrattenimento
14.00 – 17.00 Costruire il materiale di supporto agli eventi (Copy, grafica)
20 agosto
10.00 – 11.00 Marketing dello Sport e degli eventi di intrattenimento
11.00 – 14.00 Costruire il materiale di supporto agli eventi (Copy, grafica)
15.00 – 17.00 Come impostare un’identità social
21 agosto
10.00 – 13.00 Marketing del Turismo Enogastronomico
14.00 – 16.00 Marketing del Turismo
24 agosto
10.00 – 14.00 La comunicazione con l’utente internazionale (Lingua inglese)
15.00 – 17.00 Marketing del Turismo
25 agosto
10.00 – 13.00 L’economia dell’impresa turistica (Economia del turismo)
14.00 – 17.00 La comunicazione integrata (strumenti di valorizzazione dell’attività turistica)
26 agosto
10.00 – 11.00 L’economia dell’impresa turistica (Economia del turismo)
11.00 – 12.00 La comunicazione integrata (strumenti di valorizzazione dell’attività turistica)
12.00 – 14.00 Come impostare un’identità social
15.00 – 17.00 Elementi di imprenditorialità e innovazione
27 agosto
10.00 – 12.00 Come impostare un’identità social
12.00 – 14.00 L’accoglienza (Gestione della relazione con l’utenza)
15.00 – 17.00 Elementi di imprenditorialità e innovazione
28 agosto
10.00 – 13.00 Marketing del Wellness
14.00 – 16.00 La gestione delle lamentele (Gestione della relazione con l’utenza)