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Campobasso e Mirabello, rubinetti a secco giovedì 27 agosto

Photo of Redazione Redazione26 Agosto 2026

Rubinetti a secco nella mattinata di giovedì 27 agosto per alcune utenze di Campobasso e Mirabello Sannitico. La sospensione del flusso idrico, prevista dalle 8.30 alle 14 salvo imprevisti, si rende necessaria per consentire interventi di riparazione sulla condotta adduttrice che alimenta i due Comuni.

A comunicarlo è la Grim Scarl, a seguito della nota di Molise Acque. I lavori interesseranno la condotta nelle località Colle Sant’Angelo, per quanto riguarda Mirabello Sannitico, e Mascione, nel territorio di Campobasso.

L’interruzione riguarderà esclusivamente le utenze direttamente allacciate alla condotta interessata dagli interventi. La Grim invita pertanto gli utenti coinvolti ad adottare per tempo le necessarie precauzioni per far fronte all’eventuale mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

Per informazioni, dubbi o necessità è possibile contattare il numero 0874 030033, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.

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