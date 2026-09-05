Tutto pronto per la XVII Targa del Matese: nel weekend le auto storiche tornano protagoniste sulle strade molisane

Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna la Targa del Matese, appuntamento giunto alla diciassettesima edizione e organizzato dal Classic Car Club Molise, unico club federato ASI della regione.

Due giornate nelle quali la passione per i veicoli storici si unirà alla scoperta del territorio, attraversando borghi, boschi e alcuni degli scenari più suggestivi del Molise. La Targa del Matese è infatti una manifestazione turistico-culturale inserita nel Calendario Nazionale Manifestazioni ASI, con prove di abilità facoltative a carattere ludico-ricreativo. Alla manifestazione prendono parte esclusivamente veicoli di interesse storico e collezionistico previsti dall’articolo 60 del Codice della strada.

Il programma entrerà nel vivo sabato 5 settembre. Il punto di riferimento sarà l’hotel Don Guglielmo di Campobasso, dove dalle ore 11 si svolgeranno gli accrediti dei partecipanti e le verifiche tecniche e amministrative.

Alle 14.30 il via alla prima vettura, con gli altri equipaggi che partiranno a distanza di un minuto l’uno dall’altro. Il percorso porterà le auto verso il bosco di Busso e successivamente a Oratino, dove sono in programma alcune prove di abilità.

La tappa offrirà però anche l’occasione per lasciare momentaneamente da parte cronometri e motori: a Oratino gli equipaggi effettueranno una sosta con visita guidata al centro storico, alla scoperta di uno dei paesi molisani inseriti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Successivamente si tornerà al volante per le ultime prove della giornata e il rientro a Campobasso.

Domenica 6 settembre sarà invece il Matese a fare da scenario alla seconda parte della manifestazione. Le vetture raggiungeranno Campitello Matese percorrendo la strada che da Guardiaregia sale verso Sella del Perrone e, da qui, il suggestivo tratto immerso tra le montagne che conduce al pianoro. Dopo una sosta, gli equipaggi faranno ritorno all’hotel Don Guglielmo, dove si concluderà la XVII edizione. Nell’intero fine settimana saranno 55 le prove di abilità previste lungo il percorso.

Ancora una volta la Targa del Matese avrà una partecipazione che supera ampiamente i confini regionali. Sono attesi appassionati provenienti da diverse zone d’Italia, dalla Sicilia alle regioni settentrionali, oltre che da Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania. Un dato che conferma la capacità dell’appuntamento di richiamare in Molise equipaggi accomunati dalla passione per l’automobilismo storico e, allo stesso tempo, interessati a conoscere il territorio.

È proprio questo binomio a caratterizzare da anni la manifestazione del Classic Car Club Molise: custodire e valorizzare la cultura dei veicoli storici e trasformarla in un’occasione per mostrare il Molise a chi arriva da fuori regione.

La XVII Targa del Matese è dunque pronta a partire: due giorni di motori, storia, paesaggi e convivialità, con le auto d’epoca nuovamente protagoniste lungo alcune delle strade più affascinanti del territorio molisano.