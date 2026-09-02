“Tartufo e Tintilia, il borgo e il Castello”: il 5 e 6 settembre 2026 Castropignano celebra le eccellenze del Molise

Due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, alla cultura del tartufo, alla Tintilia, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico di Castropignano. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 l’appuntamento con “Tartufo e Tintilia – il borgo e il Castello”, iniziativa che punta a coniugare enogastronomia, cultura, tradizioni e promozione del territorio molisano.

L’evento, promosso dalla Regione Molise, dalla Pro Loco Castropignano, con il coinvolgimento del Comune di Castropignano e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, propone un ricco programma che accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle peculiarità del borgo e delle produzioni che maggiormente identificano il Molise.

La manifestazione prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 11 con l’apertura dell’area fieristica, dove troveranno spazio stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche, artigianali e produttive del territorio.

Alle 11.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata al borgo antico, un percorso tra storia, bellezze architettoniche e scorci caratteristici di Castropignano.

Alle 12 è in programma la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali, mentre dalle 12.30 alle 23 sarà aperto “Il Salotto dei Vini”, spazio dedicato agli assaggi e alla conoscenza delle produzioni vitivinicole locali. Alle 13 aprirà l’area food.

Ampio spazio sarà riservato anche all’arte. Dalle 18 alle 21, infatti, è previsto il painting show di Sofya Abalmasova, una performance dal vivo durante la quale saranno realizzate opere utilizzando vino Tintilia e tartufo come strumenti espressivi, in un originale incontro tra creatività e prodotti simbolo del territorio.

Sempre alle 18 è in programma la masterclass “Nero d’Estate”, degustazione guidata a cura della Fondazione Italiana Sommelier Molise, con partecipazione su prenotazione e posti limitati.

La serata entrerà nel vivo alle 20.30 con l’area food e il “Menù degustazione tartufo”, percorso gastronomico dedicato alle eccellenze locali.

Alle 21 spazio alla musica con “Jazz sotto le stelle”, jam session dal vivo nella suggestiva cornice di Castropignano, mentre alle 23 la prima giornata si concluderà con lo spettacolo del fuoco, tra esibizioni e giochi pirotecnici.

Il programma proseguirà domenica 6 settembre, con apertura dell’area fieristica alle 10. Alle 10.30 nuova visita guidata al borgo antico, mentre tra le 11 e le 12 tornerà il painting show di Sofya Abalmasova.

Sempre dalle 11 alle 19 sarà protagonista il “Walking Tasting”, un percorso degustativo guidato di cinque vini del territorio a cura della Fondazione Italiana Sommelier Molise, con cicli di degustazione ogni trenta minuti e partecipazione su prenotazione.

Alle 12.30 aprirà nuovamente l’area food, prima della chiusura ufficiale della manifestazione prevista per le 19.

Tra le proposte gastronomiche spicca il menù degustazione tartufo, al costo di 13 euro, ridotto a 10 euro in prevendita, che comprende cavatelli con tartufo e funghi oppure al pomodoro, uovo fritto al tartufo, pane e frutta, vino o acqua.

“Tartufo e Tintilia – il borgo e il Castello” vuole così essere non soltanto un appuntamento gastronomico, ma una vera esperienza alla scoperta dell’identità molisana, attraverso due prodotti fortemente rappresentativi della regione e una cornice, quella di Castropignano, capace di raccontare secoli di storia.

Un fine settimana nel quale tradizione, gusto, arte, musica e cultura si incontreranno per offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le ricchezze di uno dei borghi più suggestivi del Molise.



Informazioni e prenotazioni:

Domenico: 335 5498898

Deborah: 345 7001066

Rosa: 329 2508153