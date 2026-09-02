“Tartufo e Tintilia, il borgo e il Castello”: il 5 e 6 settembre 2026 Castropignano celebra le eccellenze del Molise
Due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, alla cultura del tartufo, alla Tintilia, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico di Castropignano. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 l’appuntamento con “Tartufo e Tintilia – il borgo e il Castello”, iniziativa che punta a coniugare enogastronomia, cultura, tradizioni e promozione del territorio molisano.
L’evento, promosso dalla Regione Molise, dalla Pro Loco Castropignano, con il coinvolgimento del Comune di Castropignano e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, propone un ricco programma che accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle peculiarità del borgo e delle produzioni che maggiormente identificano il Molise.
La manifestazione prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 11 con l’apertura dell’area fieristica, dove troveranno spazio stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche, artigianali e produttive del territorio.
Informazioni e prenotazioni:
Domenico: 335 5498898
Deborah: 345 7001066
Rosa: 329 2508153