A Frosolone la 30^ edizione della Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli

È stata presentata questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Frosolone, la 30ª edizione della Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre 2026.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Frosolone, Pasquale De Lisio, l’Amministrazione comunale e alcuni degli artigiani frosolonesi che ancora oggi rappresentano, con il loro lavoro, una tradizione secolare legata alla lavorazione dell’acciaio e alla produzione di coltelli, forbici e strumenti da taglio.

La Mostra Mercato, giunta alla trentesima edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più rappresentativi del patrimonio culturale e produttivo del Molise e costituisce un punto di riferimento nazionale per aziende, artigiani, collezionisti, operatori economici e appassionati del settore.

La scelta di collocare quest’anno la manifestazione nel mese di settembre, al termine del calendario degli eventi estivi, punta a valorizzare ulteriormente il comparto della lavorazione dei metalli e a offrire alla Mostra una maggiore visibilità.

“È una edizione che vuole calcare la mano proprio sui temi della sicurezza, tradizione e innovazione – ha dichiarato il sindaco di Frosolone, Pasquale De Lisio – È un comparto importante questo, sia per Frosolone che per altre località d’Italia. Quest’anno se n’è discusso molto perché il Decreto Sicurezza stava rischiando di mettere in discussione questa importante parte produttiva. Si è riusciti, con un’ottima collaborazione interistituzionale, a correggere questo aspetto e quindi la Mostra è anche l’occasione per promuovere maggiore collaborazione, in futuro, per sostenere questi aspetti. Il coltello appartiene all’identità di questo territorio – ha aggiunto De Lisio – e dobbiamo cercare con un’azione sociale concreta di proporre progetti di educazione sull’uso del coltello”.

Proprio il rapporto tra sicurezza e tutela della filiera produttiva sarà uno dei temi al centro della trentesima edizione. L’edizione 2026 arriva infatti dopo il confronto che nei mesi scorsi ha interessato il settore in relazione al Decreto Sicurezza e alla disciplina degli strumenti da taglio. Un confronto nel quale, come evidenziato dall’Amministrazione comunale, la collaborazione tra istituzioni e rappresentanti del comparto ha consentito di individuare soluzioni a tutela di un’importante eccellenza produttiva italiana.

La consigliera comunale Laura Miranda, che ha seguito l’organizzazione dell’iniziativa, ha spiegato le ragioni della scelta di settembre e le novità di questa edizione. “Abbiamo deciso di spostare a settembre questa edizione della Mostra per dare maggiore risalto possibile all’industria della lavorazione dei metalli e quindi ci sembrava opportuno andare in coda agli eventi estivi per dare la possibilità di essere esaltato”.

La manifestazione avrà il suo cuore in Piazza Alessandro Volta, all’interno di una tendostruttura appositamente organizzata anche per consentire di vedere gli espositori dall’esterno. “Abbiamo dato un’organizzazione più complessa – ha aggiunto Miranda – Vogliamo esaltare una tradizione che caratterizza il nostro Comune ma anche l’evoluzione di questo settore. Frosolone è ancora oggi uno dei leader in questo ambito, che ha sviluppato delle tecniche di lavorazione del metallo in modo moderno. Quindi raccontare il passato ma iniziare a far capire quanto siamo protagonisti del futuro”.

La trentesima edizione sarà caratterizzata anche da due momenti di confronto e approfondimento. Il primo è previsto sabato 5 settembre alle ore 11.30, con il convegno “Il coltello nella storia dell’uomo. Tradizione, lavoro, cultura e sicurezza: un confronto sul suo uso pacifico”. La giornata inaugurale prenderà il via alle 10.30, con l’apertura ufficiale della Mostra alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, on. Wanda Ferro.

“Siamo onorati della presenza del Sottosegretario on. Ferro che verrà a inaugurare il cinque mattina la nostra Mostra – ha spiegato la consigliera Miranda – e affronteremo, con gli avvocati Trotta e Prioletta che ci hanno assistito nella presentazione degli emendamenti che poi sono stati assorbiti nell’attuale legge, a dare una visione di ampio spettro al coltello come utensile al fianco all’uomo da sempre e quanto è importante essere collezionisti di un’opera comunque artigianale”.

Il secondo appuntamento sarà domenica 6 settembre alle ore 17, con l’incontro “Il coltello tra storia, cultura, collezionismo e identità territoriale”, un’intervista-dialogo con il collezionista Vittorio Mancini.