Il Classic Car Club Molise si prepara alla 17^ edizione della Targa del Matese 2026: viaggio tra cultura, paesaggi e motori

Il Classic Car Club Molise, unico club federato ASI in Molise, come ogni anno organizza la “Targa del Matese”. È una manifestazione turistico/culturale all’interno della quale sono previste delle prove di abilità facoltative con carattere prettamente ludico-ricreativo, nelle quali la velocità dei mezzi non dovrà mai superare i 40 km/h (art 9 c.3 C.d.s.). In conformità con quanto previsto dall’Art 9 c.3 C.d.s. e dalla Circolare del Mims emessa tutti gli anni, vi prenderanno parte esclusivamente veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del C.d.s.

La Targa del Matese è una manifestazione che rientra nel “Calendario Nazionale Manifestazioni ASI” e nello specifico “Manifestazioni Turistico/Culturali con prove di abilità.

La Targa del Matese, giunta alla diciassettesima edizione, si terrà il 05 e 06 settembre 2026, avrà partenza e arrivo presso l’hotel Donguglielmo di Campobasso per entrambi i giorni ed attraverserà i comuni di Busso e Oratino nella giornata di sabato e si andrà a Campitello Matese, attraversando la suggestiva strada che collega Sella del Perrone al pianoro di Campitello Matese.

Sabato 5, dalle ore 11, ci saranno gli accrediti dei concorrenti con le verifiche tecniche e amministrative. Ore 14:30 partirà la prima macchina e a seguire tutte le altre una ogni minuto alla volta del bosco di busso che collega ad Oratino, dove ci saranno delle prove di abilità. È prevista una sosta con visita guidata al suo meraviglioso centro storico. È giusto ricordare che Oratino è annoverato nella lista dei “borghi più belli d’Italia”. Dopo la visita sono previste le ultime prove di abilità prima di rientrare in albergo.

La domenica, invece, si va a Campitello Matese affrontato la strada che sale da Guardiaregia a Sella del Perrone per poi svoltare a destra ed immergersi in una strada che corre in mezzo ai Monti del Matese. Una sosta caffè per poi fare rientro in hotel dove si concluderà la manifestazione.

Lungo il percorso sono previste 55 prove di abilità.

La Targa del Matese richiama sempre diversi appassionati da tutta Italia, abbiamo partecipanti che vengono dalla Sicilia, dal Nord Italia, dalle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, dal vicino Abruzzo, dalla Puglia, Campania e la cosa che ci rende più orgogliosi è vederli arrivare con il sorriso e vederli andare via con la voglia di ritornare al più presto.