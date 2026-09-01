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Avviso “IMPATTO”, qualificata partecipazione agli incontri di Termoli, Campobasso e Isernia. Regione Molise e Finmolise a confronto con imprese e professionisti

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2026

Si è concluso a Isernia il ciclo di tre incontri territoriali organizzati da Regione Molise e da Finmolise per illustrare alle imprese, ai professionisti e alle rappresentanze del sistema economico regionale le opportunità e le modalità operative dell’Avviso “IMPATTO”, la misura finalizzata a sostenere gli investimenti attraverso finanziamenti a tasso zero.

Gli appuntamenti, che si sono svolti il 26 agosto a Termoli, il 27 agosto a Campobasso e il 28 agosto a Isernia, hanno rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con il tessuto produttivo molisano, consentendo agli operatori interessati di approfondire caratteristiche, requisiti e procedure per l’accesso allo strumento.

Agli incontri hanno partecipato l’assessore regionale al Bilancio Gianluca Cefaratti, il presidente di Finmolise Leo Antonacci, l’amministratore delegato di Finmolise Sandra Palombo e i tecnici della società finanziaria regionale, che hanno illustrato nel dettaglio il funzionamento dell’Avviso e, in particolare, le modalità di utilizzo della piattaforma attraverso la quale potranno essere presentate le domande.

La misura mette a disposizione oltre 12 milioni di euro destinati al sistema produttivo regionale e prevede finanziamenti a tasso zero, da 10mila fino a 300mila euro, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, sostenere gli investimenti e favorire percorsi di crescita, innovazione e rafforzamento della competitività delle imprese molisane.

Nel corso dei tre appuntamenti sono stati approfonditi i soggetti beneficiari, gli investimenti e le spese ammissibili, le condizioni previste dall’Avviso, le modalità di presentazione delle istanze e gli aspetti tecnici legati alla gestione delle procedure telematiche.

Particolare attenzione è stata riservata proprio alla dimostrazione pratica della piattaforma da parte dei tecnici di Finmolise, così da mettere imprese e professionisti nelle condizioni di affrontare correttamente tutti i passaggi necessari in vista dell’apertura della procedura.

“Abbiamo voluto incontrare direttamente il mondo delle imprese nei diversi territori del Molise perché una misura di questa portata deve essere non soltanto messa a disposizione, ma anche spiegata e resa concretamente accessibile – ha dichiarato l’assessore Gianluca CefarattiLa partecipazione registrata a Termoli, Campobasso e Isernia conferma l’interesse verso uno strumento che può rappresentare un sostegno reale agli investimenti. Il confronto diretto ci ha permesso anche di raccogliere osservazioni, esigenze e quesiti provenienti da chi dovrà utilizzare la misura. È questo il metodo che vogliamo seguire: ascolto, confronto e strumenti capaci di produrre effetti concreti sull’economia regionale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Finmolise Leo Antonacci: “Il compito di Finmolise è trasformare le risorse e gli strumenti messi in campo dalla Regione in opportunità concretamente utilizzabili dalle imprese. Questi tre incontri hanno avuto proprio questa funzione: avvicinare la misura ai potenziali beneficiari, chiarendone ogni aspetto e favorendo un rapporto diretto con la nostra struttura. Vogliamo che le aziende molisane possano conoscere fino in fondo le possibilità offerte da IMPATTO e valutare con consapevolezza i propri programmi di investimento”.

Per l’amministratore delegato di Finmolise Sandra Palombo, il ciclo di incontri ha rappresentato anche un passaggio fondamentale sotto il profilo operativo. “Abbiamo scelto di affiancare alla presentazione generale dell’Avviso una spiegazione molto concreta delle procedure e della piattaforma, perché sappiamo quanto sia importante accompagnare le imprese anche negli aspetti tecnici – ha sottolineato – L’obiettivo è rendere il percorso il più chiaro possibile, ridurre le difficoltà operative e consentire a imprese e professionisti di arrivare preparati alla fase di presentazione delle domande. Finmolise continuerà a garantire assistenza e supporto affinché le risorse disponibili possano tradursi in nuovi investimenti e sviluppo per il territorio”.

Gli incontri di Termoli, Campobasso e Isernia hanno così consentito di raggiungere direttamente i diversi territori regionali, favorendo la diffusione delle informazioni e creando un momento di dialogo tra istituzioni, Finmolise, imprese, associazioni di categoria e professionisti.

L’Avviso “IMPATTO” si inserisce nella strategia della Regione Molise volta a favorire l’accesso delle imprese agli strumenti finanziari, sostenere nuovi programmi di investimento e rafforzare un sistema produttivo chiamato a confrontarsi con le sfide dell’innovazione e della competitività.

Da domani, martedì 1° settembre, sarà disponibile on-line la Piattaforma “Finmoliself” attraverso la quale sarà possibile precaricare le richieste che potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10,00 del 15 settembre 2026.

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