Politica

Fondo affitti, il Molise garantisce la continuità del sostegno alle famiglie con oltre 500.000 euro

Photo of Redazione Redazione28 Agosto 2026

La Regione Molise conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie che incontrano difficoltà nel sostenere il costo dell’affitto, garantendo la continuità degli interventi previsti dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Il Fondo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali le amministrazioni pubbliche possono intervenire a favore dei nuclei familiari in condizioni di maggiore difficoltà economica, attraverso contributi integrativi destinati al pagamento dei canoni di locazione. Le risorse vengono assegnate ai Comuni, che provvedono alla pubblicazione dei bandi e all’individuazione dei beneficiari sulla base dei requisiti previsti dalla normativa.

Per l’annualità 2024, nonostante la limitata disponibilità delle risorse nazionali e in assenza di nuovi stanziamenti per le annualità successive, la Regione Molise ha lavorato per assicurare la continuità del sostegno, utilizzando le risorse disponibili e le economie maturate negli anni precedenti.

A fronte del fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse disponibili sono state ripartite secondo criteri finalizzati a garantire la maggiore copertura possibile, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze rilevate sul territorio. Il risultato conseguito consente di soddisfare oltre il 95 per cento del fabbisogno complessivo relativo all’annualità 2024, mentre ulteriori risorse potranno essere rese nuovamente disponibili attraverso le necessarie procedure di riprogrammazione e accertamento dei residui.

“In una fase nella quale le risorse nazionali destinate al Fondo sono state ridotte, la Regione Molise ha lavorato per utilizzare al meglio ogni disponibilità finanziaria e garantire continuità al sostegno per le famiglie che hanno difficoltà a sostenere il costo dell’affitto – dichiara l’assessore e vicepresidente della Regione Molise Roberto Di Baggio I numeri dell’annualità 2024 confermano che siamo riusciti a coprire oltre il 95 per cento del fabbisogno comunicato dai Comuni, assicurando un aiuto concreto ai nuclei che ne hanno diritto e valorizzando anche le economie disponibili”.

“È importante – prosegue Di Baggio continuare a mantenere alta l’attenzione sulle politiche abitative e sul sostegno alla locazione. La Regione intende operare in raccordo con i Comuni, assicurando una gestione delle risorse sempre più efficace, trasparente e orientata alla tutela delle famiglie maggiormente esposte alla difficoltà abitativa”.

L’impegno dell’assessore della regione Molise Roberto Di Baggio è rivolto a rafforzare gli strumenti regionali di sostegno alla locazione e, più in generale, a costruire una politica abitativa capace di rispondere con maggiore efficacia alle nuove condizioni sociali ed economiche. L’obiettivo è accompagnare le famiglie nelle situazioni di maggiore difficoltà, senza disperdere le risorse disponibili e valorizzando ogni possibilità di finanziamento e di riutilizzo delle economie.

La Regione continuerà pertanto ad impegnarsi in un confronto costante con tutti i soggetti istituzionali coinvolti
intervenendo, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il Governo continui a garantire, in maniera puntuale ed economicamente adeguata, continuità e concretezza alle misure di sostegno alla locazione in maniera adeguata.

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