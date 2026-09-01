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‘Conversazioni filosofiche per il nostro tempo’, a Palazzo Magno la presentazione degli eventi legati ai 220 anni della Provincia di Campobasso

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2026

La Provincia di Campobasso indice la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Conversazioni filosofiche per il nostro tempo’, organizzato dalla Provincia di Campobasso con la collaborazione dei Comuni di Larino e Guglionesi, rientrante nelle celebrazioni dei 220 anni dall’istituzione della Provincia di Campobasso.

Gli eventi filosofici si terranno domenica 6, lunedì 7 settembre  2026 alle ore 21 a Larino e martedì 8 settembre alle ore 18,30 a Guglionesi con la partecipazione dei professori Matteo Saudino e Giovanni Maddalena.

La conferenza stampa di presentazione delle tre serate si terrà mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Sala Consiliare ‘Antonio Carlone’ della Provincia di Campobasso.

Prenderanno parte alla conferenza stampa il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, il sindaco di Guglionesi Leo Antonacci, la consigliera comunale di Larino Graziella Vizzarri, il Presidente del Consiglio Comunale di Larino Franco Rainone.

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