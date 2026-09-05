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‘La Sinistra è Avanti’, tre giorni di festa socialista a Campobasso. Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Fico, Manfredi, Mastella, Faraone, Magi, Onorato, Hallissey tra gli ospiti

Dall’11 al 13 settembre in Piazza Vittorio Emanuele II. Maraio: Confronto sul futuro del centrosinistra, sulle nostre proposte e sulla necessità di organizzare un’area riformista, socialista, civica e liberale

Photo of Redazione Redazione5 Settembre 2026

Dall’11 al 13 settembre, Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso ospiterà la Festa nazionale dell’Avanti“La Sinistra è Avanti” è il titolo scelto per l’edizione 2026, tre giorni dedicati alla politica, al confronto e alla partecipazione.

Si parte venerdì 11 settembre alle ore 15 con l’apertura della manifestazione e l’avvio di una tre giorni che vedrà confrontarsi esponenti delle diverse anime del centrosinistra, amministratori, dirigenti politici, giovani e rappresentanti del mondo civico e riformista.

Hanno dato la propria disponibilità a partecipare, tra gli altri, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Alessandro Onorato, Riccardo Magi, Roberto Fico, il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Clemente Mastella, il presidente di Italia Viva Davide Faraone, Matteo Hallissey, Bruno Tabacci, Corrado Saponaro de Rinaldis (Pri) ed Ernesto Maria Ruffini.

Al centro della festa ci saranno innanzitutto le tre proposte socialiste su giovani, casa e lavoro autonomo, sulle quali Avanti Psi ha promosso durante l’estate una mobilitazione nazionale e una raccolta di firme.

Ma Campobasso sarà anche l’occasione per discutere del futuro del centrosinistra, della costruzione di un’alternativa alla destra e della necessità di dare organizzazione e rappresentanza politica alle diverse culture che possono contribuire ad allargare la coalizione.

“Abbiamo voluto una festa aperta, nella quale mettere insieme le diverse sensibilità del centrosinistra e discutere prima di tutto delle cose da fare per il Paese”, spiega il segretario nazionale di Avanti Psi Enzo Maraio.

“A Campobasso porteremo le nostre tre proposte su giovani, casa e partite Iva, ma vogliamo anche affrontare il tema della coalizione. Pd, Movimento 5 Stelle e Avs sono fondamentali, ma per costruire un’alternativa competitiva serve organizzare anche quell’area socialista, riformista, civica e liberale che oggi esiste nel Paese e che deve trovare maggiore forza e rappresentanza”.

Nel corso delle tre giornate sono previsti dibattiti dedicati anche ai giovani, ai diritti civili, alla sicurezza delle donne, alla comunicazione politica, alla politica estera e al ruolo degli amministratori locali, con esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Italia. Il programma prevede, tra gli altri, specifici momenti di confronto sulle tre proposte socialiste e sul rapporto tra riformismo e concretezza.

“Non vogliamo una discussione concentrata soltanto sui nomi o sulla leadership. Vogliamo contribuire a costruire un centrosinistra largo partendo dalle idee, dai problemi reali delle persone e da una proposta politica riconoscibile. Campobasso sarà per tre giorni un luogo di confronto tra culture diverse che hanno una responsabilità comune: costruire un’alternativa credibile alla destra” conclude.

La manifestazione si concluderà domenica 13 settembre con gli ultimi confronti politici e le conclusioni della tre giorni socialista.

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