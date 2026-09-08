Bocce, nel Tiro di Precisione Simone Antoniani è Campione d’Italia Under 15. Risultato storico per il Molise

Il Molise delle bocce sale sul gradino più alto del podio nazionale. Simone Antoniani, atleta della Bocciofila AVIS Campobasso, è Campione d’Italia Under 15 nel Tiro di Precisione, al termine dei Campionati Italiani Juniores disputati al Centro Tecnico Federale di Roma.

Un risultato storico per il movimento boccistico regionale, arrivato al termine di un intenso fine settimana nel quale la rappresentativa della FIB Molise si è confrontata con i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Per Antoniani il tricolore rappresenta il coronamento di un percorso costruito attraverso allenamenti, sacrifici e una crescita costante, sostenuta dal lavoro sinergico della famiglia, della società e dei tecnici che negli anni ne hanno seguito la formazione.

La soddisfazione assume un significato ancora maggiore considerando il percorso intrapreso dalla FIB Molise nel settore giovanile e il simbolico passaggio di testimone tra Campobasso e Roma: nel 2025, infatti, proprio il capoluogo molisano aveva ospitato i Campionati Italiani Juniores, mentre nell’edizione 2026 la rappresentativa regionale si è presentata nella Capitale con un gruppo numeroso di ragazzi e ragazze.

“È un titolo italiano che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una pagina importante per le bocce molisane – ha commentato il presidente della FIB Molise e Delegato Provinciale CONI Campobasso, Giuseppe Formato – Simone ha dimostrato qualità tecniche, carattere, il sacrificio della conduzione di una vita da atleta così giovane e capacità di gestire una competizione di altissimo livello. Dietro una medaglia così prestigiosa, però, non c’è mai soltanto il talento di un atleta: ci sono una famiglia che lo sostiene, una Federazione e una società che investe sui giovani, tecnici che dedicano tempo e competenze e un intero movimento che sta lavorando per costruire il proprio futuro”.

Il Presidente Giuseppe Formato ha voluto estendere il riconoscimento all’intera delegazione molisana presente a Roma: “Il mio ringraziamento va a tutti i nostri ragazzi e alle nostre ragazze che hanno indossato con orgoglio la maglia del Molise, alle loro famiglie e alle società di appartenenza Avis Campobasso, Morgione Ripalimosani e Riccese Riccia. Un grazie particolare ai tecnici che lavorano quotidianamente sul territorio e a coloro che hanno accompagnato e seguito la rappresentativa in questa esperienza nazionale. I risultati sono importanti, e un titolo italiano resta qualcosa di straordinario, ma la soddisfazione più grande è vedere crescere un gruppo di giovani che ama le bocce, che si allena e che vive questo sport con entusiasmo, rispetto e senso di appartenenza. Questo successo deve essere un punto di partenza e uno stimolo per continuare a investire con ancora maggiore convinzione nell’attività giovanile”.

Grande l’emozione dello stesso Simone Antoniani, che al termine della competizione ha voluto condividere il successo con tutte le persone che hanno contribuito alla sua crescita: “Diventare Campione d’Italia è un’emozione difficile da descrivere. Quando ho capito di aver conquistato il titolo ho pensato a tutti gli allenamenti, ai sacrifici e soprattutto alle persone che mi sono state accanto e che mi hanno aiutato a crescere. Questo titolo non è soltanto mio, ma appartiene a tutti coloro che hanno creduto in me”.

Il neo-campione italiano ha quindi voluto rivolgere una lunga serie di ringraziamenti: “Ringrazio la FIB Molise e il presidente Giuseppe Formato per il sostegno e per le opportunità che ci vengono offerte. Ringrazio la Bocciofila AVIS Campobasso e il suo presidente Giuseppe Iacovino per aver messo in piedi questa società che l’anno prossimo compirà 10 anni, la Molise Academy Bocce Evolution con la Presidente Maria Antonietta Di Paolo per il progetto dell’ultima stagione sportiva, il Presidente del Bocciodromo Comunale Campobasso Luigi Colavecchia, i tecnici Dante D’Alessandro, Gennaro Presutti, Antonio Di Tota, Mario Perrella, Franco Colavecchia, Lucio Fiorella e Rino Di Paolo: ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa e ha contribuito alla mia crescita sportiva. E soprattutto ringrazio i miei genitori, Marco e Giulia, che sono sempre al mio fianco, negli allenamenti, nelle gare, nei momenti belli e in quelli più difficili. Senza il loro sostegno tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Il titolo conquistato da Simone Antoniani rappresenta così molto più di una medaglia. È il risultato di un percorso che coinvolge FIB Molise, società, tecnici, dirigenti e famiglie, e che testimonia la crescita del vivaio regionale.

Dal Centro Tecnico Federale di Roma il Molise torna dunque con un tricolore Under 15 e con la consapevolezza che il lavoro sul settore giovanile sta producendo risultati importanti.

Sul gradino più alto del podio c’è Simone Antoniani, ma insieme a lui, idealmente, c’è tutto il movimento delle bocce molisane.