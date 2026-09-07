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Campobasso, più inclusione e meno burocrazia: cambia il Regolamento per gli studenti con disabilità

Photo of Redazione Redazione7 Settembre 2026

Si sono conclusi i lavori dell’11ª Commissione consiliare del Comune di Campobasso, Sanità e Disabilità, dedicati alla presentazione e alla revisione delle modifiche al Regolamento comunale relativo al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per i ragazzi con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore dell’Ambito territoriale sociale Medio Molise.

A esprimere soddisfazione per il lavoro svolto sono il consigliere comunale Alberto Tramontano, che aveva sollecitato la Commissione a intervenire sul Regolamento, e il presidente della Commissione, Vincenzo De Iasio.

Grazie al contributo dei diretti interessati, del presidente De Iasio e di tutti i membri della Commissione permanente – sottolinea Tramontano – crediamo di aver migliorato in alcuni aspetti un Regolamento del quale si aveva assoluto bisogno e che mancava nel nostro territorio”.

Il consigliere rivolge inoltre un ringraziamento alla dottoressa Arcano “per aver prestato immediatamente ascolto alle nostre sollecitazioni e per averci consentito di integrare e modificare il Regolamento in una direzione maggiormente inclusiva”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Commissione, Vincenzo De Iasio, che ringrazia innanzitutto il consigliere Tramontano e tutti i componenti della Commissione per l’impegno profuso nello studio e nella revisione di un documento particolarmente delicato.

“L’inclusione dei ragazzi con disabilità – evidenzia De Iasio – è una stella polare dell’azione politico-amministrativa della città di Campobasso. Quando gli amministratori lavorano per il bene comune, i risultati sono sempre a beneficio dell’intera collettività”.

La revisione del Regolamento arriva, inoltre, in un momento particolarmente importante. Come ricorda Tramontano, è infatti in dirittura d’arrivo il processo di coprogettazione per l’avvio del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nel territorio d’Ambito. Per questo motivo, secondo il consigliere, è indispensabile procedere rapidamente all’approvazione delle modifiche e alla successiva presentazione del nuovo testo al Comitato dei sindaci, che verosimilmente dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni.

Il Regolamento, così come emendato, viene indicato come uno strumento fondamentale per rendere più concreta l’inclusione degli alunni con disabilità. Tra gli obiettivi vi sono lo snellimento delle procedure per l’accesso ai servizi di assistenza alla comunicazione e all’autonomia, un maggiore sostegno alle famiglie e una più forte centralità delle istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio.

“Grazie alla sensibilità del presidente De Iasio, alla disponibilità dell’assessore Marchegiani e al lavoro di tutti i commissari – conclude Tramontano – si sta dando una rilevanza assoluta alle politiche per le persone con disabilità. È il segno che la politica sa esprimere ancora valori e attenzioni indispensabili per la piena realizzazione dei diritti dei nostri concittadini più fragili”.

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