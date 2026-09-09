Nuovo sito internet e nuovo servizio consultazione bandi di gara

È on-line da qualche giorno il nuovo sito web dell’ANCE Molise.

Il portale è stato completamente rinnovato nel design e nella user experience, con un’interfaccia che garantisce piena fruibilità su tutti i dispositivi: desktop, tablet e mobile. Inoltre l’architettura è stata sviluppata nel rispetto dei criteri di accessibilità richiesti dall’European Accessibility Act (EAA), per assicurare la consultazione dei contenuti anche tramite tecnologie assistive.

L’area riservata dedicata agli associati è stata potenziata e ampliata: ora offre un accesso più ricco a contenuti e funzionalità pensati specificamente per le aziende associate.

Tra i vari servizi, spicca il portale bandi, totalmente riprogettato per poter accogliere le ultime tecnologie presenti sul mercato.

Reso così più funzionale alle esigenze delle imprese, il servizio bandi consente alle sole aziende associate di usufruire gratuitamente della banca dati degli appalti delle gare pubblicate sull’intero territorio nazionale, inerenti tutte le categorie di opere generali o specializzate.

Si tratta di uno strumento che ogni giorno elabora i nuovi bandi ed esiti che vengono pubblicati in Italia e li rende consultabili in maniera veloce e organizzata, con un sistema avanzato di filtri e una navigazione immediata e intuitiva.