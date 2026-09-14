Inner Wheel Club di Campobasso: la visita della Governatrice Ione Marrucchi nel segno di “Crescere e fiorire”

Una serata di particolare significato per l’Inner Wheel Club di Campobasso è stata quella dedicata alla visita della Governatrice del Distretto 209, Ione Marrucchi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo, confronto e condivisione del percorso intrapreso dal Club, in vista della realizzazione degli obiettivi che caratterizzeranno il nuovo anno sociale.

La presenza della massima autorità distrettuale ha costituito per tutte noi un prezioso incoraggiamento a proseguire nell’impegno a favore della collettività, con entusiasmo, dedizione e spirito di squadra, nel rispetto dei principi e delle finalità dell’International Inner Wheel.

La serata è poi proseguita con una piacevole conviviale, in un’atmosfera di autentica cordialità e armonia. Attorno alla stessa tavola si sono incontrati amicizia, entusiasmo e il piacere di stare insieme, dando vita a momenti di sincera condivisione che hanno reso l’incontro ancora più speciale.

Il tradizionale scambio dei gagliardetti con il Rotary Club Campobasso, rappresentato dal Presidente Domenico Coloccia, e con il Lions Club Campobasso, rappresentato dal Presidente Giuseppe Santoro, ha suggellato questo significativo incontro, all’insegna della collaborazione e della comune attenzione verso la comunità.

Desidero esprimere, a nome mio, Cecilia Cazzola, Presidente del Club, e di tutte le socie, la più profonda gratitudine alla cara Ione per aver voluto dedicare il suo tempo al nostro Club e per aver condiviso con noi questa significativa serata.

Il ricordo di questo incontro rimarrà come una delle belle pagine del nostro anno sociale, fatto di incontri, progetti e relazioni che rafforzano ogni giorno il senso di appartenenza alla grande famiglia dell’Inner Wheel.

Nel segno del motto di quest’anno, “Crescere e fiorire”, proseguiremo il nostro percorso con la consapevolezza che è proprio attraverso l’amicizia, l’unione e il servizio che possiamo crescere insieme e far fiorire nuove idee, nuovi progetti e nuove opportunità per il bene della comunità.