IMPATTO, boom di domande all’apertura della piattaforma: 10,5 milioni di euro in pochi minuti

È partita con numeri estremamente significativi la fase operativa dell’Avviso “IMPATTO”, la misura promossa da Regione Molise e Finmolise, per sostenere gli investimenti delle imprese attraverso finanziamenti a tasso zero.

La piattaforma per la presentazione delle domande si è aperta ieri, 15 settembre 2026, alle ore 10 e la risposta del sistema produttivo regionale è stata immediata.

Dopo pochi minuti le richieste protocollate avevano già raggiunto 10,5 milioni di euro.

Il contatore ha continuato a crescere rapidamente fino al raggiungimento di 15 milioni di euro, soglia alla quale la piattaforma è stata chiusa.

Un dato che testimonia il forte interesse suscitato dalla misura e che conferma la necessità di strumenti finanziari capaci di accompagnare concretamente le imprese nei propri programmi di sviluppo.

L’Avviso IMPATTO è stato infatti costruito dalla Regione Molise e da Finmolise con una finalità precisa: agevolare l’accesso al credito e sostenere progetti di investimento reali, destinati alla crescita, all’innovazione e al rafforzamento della competitività delle aziende molisane.

“Il risultato registrato rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto costituisce un segnale estremamente positivo per l’intero Molise”, dichiarano il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l’assessore regionale Gianluca Cefaratti.

“In pochissimi minuti abbiamo registrato un volume di richieste molto importante. Dietro questi numeri ci sono imprese, imprenditori e progetti di investimento. È questo l’aspetto che riteniamo più significativo: significa che nel nostro territorio esiste ancora una forte volontà di fare impresa, di programmare il futuro e di investire. Le aziende credono nelle proprie possibilità e, soprattutto, credono nelle opportunità che il Molise può offrire. Come Regione abbiamo il dovere di sostenere questa fiducia attraverso strumenti concreti ed efficaci”.

Roberti e Cefaratti sottolineano anche il lavoro svolto nella fase di costruzione e presentazione della misura: “IMPATTO è stato pensato non come un semplice intervento finanziario, ma come uno strumento collegato direttamente ai progetti di investimento delle aziende. Il successo riscontrato all’apertura della piattaforma conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il confronto che abbiamo avuto nelle scorse settimane con imprese, associazioni di categoria e professionisti negli incontri di Termoli, Campobasso e Isernia ci aveva già restituito una forte attenzione verso l’Avviso. I numeri di oggi ne sono la conferma concreta”.

Soddisfazione anche ai vertici di Finmolise, che nelle settimane precedenti all’apertura della piattaforma aveva accompagnato il territorio con incontri informativi e approfondimenti tecnici sulle procedure di accesso.

“La risposta registrata già nei primissimi minuti dimostra quanto fosse attesa una misura di questo tipo”, affermano congiuntamente il presidente di Finmolise Leo Antonacci e l’amministratrice delegata Sandra Palombo.

“Regione Molise e Finmolise hanno lavorato insieme per costruire uno strumento il più possibile aderente alle esigenze del sistema produttivo regionale. Il dato più importante non è soltanto la velocità con cui sono arrivate le domande, ma il fatto che le richieste siano legate a programmi concreti di investimento. Questo significa che esiste un tessuto imprenditoriale dinamico, che vuole crescere e che è pronto a cogliere le opportunità messe a disposizione dalle istituzioni”.

“Il lavoro di Finmolise – proseguono Antonacci e Palombo – sarà ora rivolto alla gestione delle successive fasi previste dall’Avviso, con la stessa attenzione che ha caratterizzato l’attività di informazione e accompagnamento svolta prima dell’apertura della piattaforma. La risposta ottenuta rappresenta certamente una soddisfazione, ma anche una responsabilità: trasformare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili in investimenti, crescita e nuove prospettive per l’economia molisana”.

Il successo dell’apertura dell’Avviso IMPATTO restituisce dunque un’indicazione chiara: in Molise c’è voglia di investire. Una risposta che conferma l’interesse delle imprese verso strumenti finanziari capaci di accompagnare programmi concreti e che rafforza l’impegno della Regione Molise e di Finmolise nel sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale.