Tavolo della Pace: primo incontro in vista della tappa campobassana del Giro d’Italia per la Pace

Si è svolto lunedì 14 settembre, nella Sala consiliare del Comune di Campobasso, il primo incontro del Tavolo della Pace, promosso in vista della tappa campobassana del Giro d’Italia per la Pace, in programma lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 18.00.

Al tavolo hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’Unicef, con la presenza del Consiglio comunale dei Ragazzi e dei rappresentanti del Consiglio comunale dei Bambini, insieme alle associazioni Terra Comune, Dalla Parte degli Ultimi, Arvas CB, P.A.D.I.F., AGESCI Gruppo Scout Campobasso e Radioamatori Molise (F.I.R.).

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto e condivisione per raccogliere idee, proposte e iniziative capaci di accompagnare la città verso l’appuntamento del 5 ottobre, coinvolgendo attivamente il territorio e le realtà associative impegnate nella promozione dei valori della pace e della solidarietà.

Campobasso sarà la 176^ tappa del Giro d’Italia per la Pace, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. L’evento si inserisce nella mobilitazione nazionale “40 giorni per costruire Città Resistenti”, che coinvolgerà oltre 90 città italiane e si concluderà con l’Assemblea Nazionale del Giro, prevista a Perugia il 10 ottobre.

Il Tavolo della Pace sarà un luogo permanente di dialogo, partecipazione e collaborazione, aperto al contributo delle associazioni e della comunità cittadina, con l’obiettivo di costruire una tappa significativa e condivisa, capace di riportare al centro dello spazio pubblico i temi della pace, dei diritti umani, della nonviolenza, della solidarietà e della cooperazione.

In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, l’iniziativa vuole offrire un’occasione di riflessione collettiva e di impegno concreto per promuovere una cultura del dialogo, della convivenza e della sicurezza fondata sul rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona.