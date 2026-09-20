La Molisana Magnolia, Monday Night a Roseto per sfidare le Panthers

Inizio d’autunno e terza uscita precampionato per La Molisana Magnolia Campobasso che, dalla Campania (tra Napoli e Battipaglia), passa all’Abruzzo per vivere un derby al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi contro le Panthers, incrocio che, nello scorso torneo, ha segnato il passo delle rossoblù all’altezza dei quarti di finale playoff.

TEMPO PRESENTE Nel novero di un monday night dal sapore particolare (figlio anche del calenderio di test per l’ensemble affidato a Simone Righi), i #fioridacciaio, reduci dalle belle affermazioni con divari ampi nelle prime due uscite, da lunedi hanno inoltre riabbracciato Sara Madera, di ritorno dai Mondiali di Berlino con l’Italbasket.

Da un punto di vista fisico, ha ripreso a lavorare pienamente col gruppo Emma Giacchetti, mentre stanno svolgendo lavoro differenziato sia Gina Conti che Maria Miccoli in ripresa dai rispettivi acciacchi.

«Sarà una gara – sintetizza così Mimmo Sabatelli, coach dei #fioridacciaio – dove una componente fondamentale sarà anche quella legata alle presenze sul parquet rispetto a quella che è la conformazione effettiva ideale e complessiva dei rispettivi roster».

FRONTE OPPOSTO In particolare, entrando nel tema dell’avversaria di giornata, il trainer rossoblù ricorda come «le Panthers sono formazione che è stata capace di fare qualcosa di importante e, quest’estate, hanno operato una sorta di rivoluzione nell’organico, allestendo, se possibile, una squadra con ancora maggiori qualità».

SOTTO ESAME Con una settimana di lavoro in più alle spalle, Sabatelli sarà pronto a guardare ulteriormente i dettagli tecnico-tattici sulle situazioni difensive ed offensive. «Abbiamo aggiunto ulteriori dettagli legati alla nostra filosofia di gioco, motivo per cui ci sarà attenzione ancora più marcata a fronte di richieste sempre più evidenti e chiare e anche alla volontà di riuscire a fare qualcosa in più».

COUNTDOWN OPENING DAY Del resto, all’evento dell’Opening Day, curato congiuntamente con la Cestistica Campobasso, mancano ormai due settimane e l’aria si fa sempre più frizzante.

«L’esordio è sempre più dietro l’angolo – concorda il tecnico campobassano – e ci stiamo lavorando da tempo. Questi testi ci daranno l’ulteriore misura di quanto ancora c’è da fare. Ma, al di là di tutto, ogni gara ed ogni giornata in più in palestra saranno l’occasione per dare (e fare) qualcosa di ulteriore».

Nello specifico, tra l’altro, dopo l’appuntamento con gli Oscar Lbf di venerdì 2 ottobre in esterna alle ore 20 sul piazzale dell’Arena con, tra le premiate, la rossoblù Emma Giacchetti, sono stati ufficializzati orari e gare della due giorni: per i #fioridacciaio il match di chiusura della competizione domenica 4 alle ore 18.15 contro Livorno.

Sabato 3 aprirà le danze alle 15 Costa Masgna-Schio, poi alle 17.15 Venezia-Brescia e, infine, alle 19.30 San Martino di Lupari-Roseto. Domenica alle 13.45 Derthona Castelnuovo Scrivia-Battipaglia e alle 15.45 Sesto San Giovanni-Broni.

VERSO IL QUADRANGOLARE In quella che sarà la giornata d’avvio dell’ultima settimana prima di quella tipo ci sarà, peraltro, spazio al mattino, dalle 11.30, per una conferenza stampa che presenterà e svelerà i dettagli dell’ottava edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’, il torneo curato in sinergia con l’Ennebici in programma nel weekend all’Arena con al via, oltre ai #fioridacciaio, altri due team della Serie A1 Credem Banca come Battipaglia e Panthers Roseto ed uno della Serie A2 Credem Banca come Napoli.