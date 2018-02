A Termoli la prima edizione del ‘Cross del Parco’: vincono Piero Biagio Mignogna e Gabriella Di Bernardo

Si è svolta a Termoli la prima edizione della gara podistica “Cross del Parco”, manifestazione organizzata dalla società di Atletica Leggera Runners Termoli, di concerto con la Fidal Molise Comitato Regionale di Campobasso.

Una occasione che ha messo in risalto il nuovo look del parco comunale e ha ospitato tutte le società provenienti dal molise e dalle regioni limitrofe che si sono sfidate su un tracciato di 1,5 km ricavato dagli organizzatori nell’area verde più ampia del centro di Termoli.

Il vincitore della gara di 6 km è stato l’atleta della RunnersTermoli Piero Biagio Mignogna che dopo una partenza controllata, ha imposto il suo ritmo al nutrito gruppo di inseguitori, giungendo in solitaria, vincitore, al traguardo.

Nella 3 Km femminile argento per Candida Pascale, preceduta da Gabriella Di Bernardo dell’Atletica Isernia. Lo start dato alle 10,00 dai giudici di gara per la categoria esordienti, ha regalato il sorriso a Violante Menadeo della Runners Termoli prima classificata mentre tra le ragazze argento per la compagna di squadra Martina Meola e 6° piazzamento tra le cadette per Flavia Marinelli Ruscitto. Sul fronte delle società a primeggiare in rosa è stata la Runners Termoli che ha vinto il titolo di Campione Regionale. Nel contempo sono stati assegnati i titoli individuali che per gli adriatici sono stati vinti da Candida Pascale tra le SF45, Angela Costantiello SF50 e Agostino Cipolla SM65.

Tra i master 5° assoluto e secondo della categoria SM45 Luca Santopuoli, 11° assoluto e secondo della categoria SM40 Mirco Recchi, 21° assoluto e 6° di categoria SM45 Massimiliano Atterrato, 28° e 8° di categoria SM40 Giuseppe D’Aurelio, 4° assoluta e 2° di categoria SF45 Angela Rinaldi, 7° assoluta e 2° di categoria Mirella Russo. Per quanto riguarda il settore assoluto al femminile, vittoria di Francesca Meola mentre al maschile 8° posizione per Andrea Muratore e 27° per Nicola Pio Esposito.