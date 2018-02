Serie D, prezzi popolari per il derby Campobasso-Agnonese: dai quattro euro per le donne ai tredici per l’ingresso in tribuna

Prezzi popolari per i biglietti del derby Campobasso – Olympia Agnonese. Il club del presidente De Lucia ha stabilito che, per il match di domenica 11 febbraio 2018, i tifosi potranno assistere al match al costo di sette euro in Curva, tredici nelle tribunale laterali e centrale.

Le donne pagheranno quattro euro in tutti i settori, così come per il biglietto degli over 65, valido in qualsiasi settore, al costo di cinque euro.