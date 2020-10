Cluster nel carcere di Larino, Tartaglione: “Bonafede intervenga con tempestività”

“In queste ore suscita preoccupazione quanto sta accadendo nel carcere di Larino, dove purtroppo come denunciato dall’Asrem si è formato un focolaio di almeno 19 contagiati Covid – scrive la deputata Annaelsa Tartaglione in una nota – E’ doveroso che il ministro Bonafede intervenga con tempestività per la messa in sicurezza sanitaria della struttura. Come fatto notare da Sappe, Spp e dalle Camere Penali circondariali, esiste una doppia priorità di tutela. Da un lato gli stessi detenuti, dall’altro tutto il personale che opera nel carcere, i legali, i famigliari di chi è sottoposto a misure di restrizione. Le criticità della dotazione di DPI, peraltro, stando a quanto dichiarato dai sindacati di polizia penitenziaria, non è ancora superata. Per questo motivo – conclude Tartaglione – presenterò un’interrogazione al ministro della Giustizia affinché chiarisca quali iniziative intenda assumere per la protezione sanitaria delle carceri, a Larino come in altre località che ospitano le strutture”.