Scomparsa Vincenzo Di Grezia, il cordoglio delle istituzioni

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, a nome anche del Consiglio Provinciale e di tutto l’ente di Palazzo Magno, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Campobasso ed ex Direttore Generale della Regione Molise, Vincenzo Di Grezia.

“Alla famiglia Di Grezia – scrive il Presidente Francesco Roberti – giungano le condoglianze da parte di tutta la Provincia di Campobasso. Ci stringiamo nel dolore, unendoci al cordoglio di tutta la famiglia”.

Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e con lui l’intera Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, Antonio Guglielmi, e tutti i consiglieri comunali, esprimono, anche a nome della comunità cittadina, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Di Grezia.

“L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia Di Grezia in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e professionale dell’ex sindaco e l’impegno da lui profuso per la sua città”, la nota del sindaco Gravina.