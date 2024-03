A Campobasso i Campionati Nazionali Universitari 2024, ufficializzato il programma

La FederCusi ha reso ufficiale il programma dei Campionati Nazionali Universitari 2024, in programma dal 18 al 26 maggio organizzati dall’Università degli Studi del Molise e dal Cus Molise. La manifestazione itinerante, coinvolgerà gran parte dei comuni molisani e vedrà impegnati sul territorio regionali oltre 2000 studenti in tante discipline, sia di squadra che individuali.

La più importante manifestazione universitaria partirà sabato 18 e domenica 19 con le gare di lotta, judo e taekwondo oltre che dell’atletica leggera. Al Palaunimol si svolgeranno gli incontri di taekwondo mentre il palasport di Vinchiaturo ospiterà judo e lotta.

Lo stadio Lancellotta sarà teatro dell’atletica anche nella giornata di domenica. Da lunedì 20 maggio partiranno gli sport di squadra con il via ai gironi di calcio a 11 (partite sui campi di Campomarino, San Giacomo e Petacciato), pallavolo maschile e femminile, calcio a 5 (con Palaunimol e palestra Sturzo come sedi di gara). Il 21 maggio scatterà la rassegna di pallacanestro le cui gare si svolgeranno al Palavazzieri e alla Molisana Arena in contrada Selvapiana.

Il tiro a volo si svolgerà a San Giuliano del Sannio, al campo Tav, nella giornata di martedì 21. Mercoledì 22 e giovedì 23 sul terreno del Vecchio Romagnoli si assegnerà lo scudetto del rugby a sette. Sulla costa, oltre al calcio a 11, ci saranno le gare di scherma con il Palasabetta teatro dell’evento il 21, 22 e 23 maggio. La palestra dell’ex Liceo Scientifico a Campobasso ospiterà le gare di tennistavolo mercoledì e giovedì.

La chiusura, domenica 26, spetterà come di consueto, al karate con il Palaunimol che assegnerà gli ultimi titoli di una manifestazione destinata a regolare emozioni e spettacolo in ogni disciplina. La macchina organizzativa è a lavoro già da diverso tempo, per mettere su un evento di elevato spessore tecnico, così come è stato nelle edizioni 2018 e prima ancora nel 2010. Tutte le informazioni sulla manifestazione si possono trovare sui canali social, facebook e instagramm del Cus Molise e sul sito http://cusmolise.unimol.it/