A Campobasso la ciclo stazione frutto delle azioni del progetto Dynamob, presentato nel marzo 2019 dall’allora assessore De Bernardo

A Campobasso lo scorso 31 luglio è stata inaugurata la Ciclo Stazione, resa possibile grazie alle azioni conclusive del progetto del Comune di Campobasso, ‘Dynamob 2.0’, avviato dalla precedente amministrazione di Palazzo San Giorgio, col sindaco Antonio Battista, e con l’ex assessore alla Mobilità, Francesco De Bernardo, il quale l’8 marzo 2019 presentò le iniziative correlate al ‘Dynamob 2.0’ (ASCOLTA L’INTERVISTA) nel corso di un apposito workshop durante il quale si parlò anche della situazione della mobilità sostenibile del Comune di Campobasso e le sue periferie, anche alla luce delle azioni che saranno messe in campo con il progetto #Dynamob 2.0, con la strategia dell’Area Urbana di Campobasso e con i nuovi strumenti di pianificazione di mobilità urbana di medio e lungo periodo.

“Stiamo vivendo un periodo fatto di luci ed ombre. Abbiamo raggiunto ottimi risultati con la creazione dei parcheggi e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche e con la prima auto ibrida per la Polizia municipale – affermò in quell’occasione Francesco De Bernardo – Ma non nascondiamo il fatto che a breve dovremmo cambiare tutti i vecchi autobus cittadini che non sono più a norma, come nel resto d’Italia. E attraverso questo progetto, che dà al nostro comune 130mila euro sugli 800 disponibili, proveremo a ripartire con l’acquisto delle bici elettriche e delle auto ecologiche che saranno a disposizione della collettiva. Con la speranza che anche i cittadini parteciperanno alle nostre iniziative di mobilità sostenibile”.