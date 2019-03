Abuso dei social network: a Castropignano i Carabinieri incontrano genitori e alunni

‘Cyberbullismo‘, l’uso di internet e dei social network: sono stati i temi di un incontro tenutosi ieri nell’Istituto Comprensivo di Castropignano, rivolto ai genitori della scuola primaria e delle scuole medie inferiori.

Tale iniziativa rientra nell’ambito dei consueti cicli di incontri che l’Arma tiene annualmente presso gli Istituti scolastici del territorio per trattare, di volta in volta, argomenti ritenuti più attuali e contingenti, soprattutto per spiegare determinati fenomeni e prevenirne il loro verificarsi.

Durante l’evento di ieri, il comandante dei Carabinieri di Bojano e quello di Castropignano hanno fornito diversi elementi di informazione ai genitori sui rischi legati all’abuso di internet e dei social network. Si è parlato delle problematiche sociali connesse al web, ma anche ai reati che si possono commettere o dei quali si può essere vittima.

Il dialogo tra l’Arma e i genitori è stato sicuramente proficuo sotto ogni aspetto, con interesse anche dei docenti intervenuti, concludendosi con un arricchimento personale da entrambe le parti. Nei prossimi giorni e settimane seguiranno analoghi incontri in altre scuole del capoluogo e della provincia.