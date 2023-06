Aci Molise in piazza a Termoli insieme agli studenti per l’educazione stradale

Si è svolta in Piazza Vittorio Emanuele a Termoli la Giornata sulla Educazione e Sicurezza Stradale rivolta ai ragazzi delle Scuole elementari della città adriatica.



Al progetto, patrocinato dal Lions Club Termoli Host ha partecipato anche l’Aci Molise con la presenza del Direttore Aci Molise Francesco Meleca e del Consigliere Aci Molise Isidoro La Farciola, oltre al Comando dei Vigili Urbani di Termoli, al Comando della Polizia Stradale e dei Carabinieri di Termoli.

Molte le attività dedicate agli studenti messe in atto da Aci Molise durante questa giornata. “L’Automobile Club Molise – le parole del direttore dell’ente – svolge una intensa attività formativa con le Scuole del territorio, con l’obiettivo di offrire ai giovani studenti Corsi di Educazione Stradale per tutte le età, per educare i giovani a rispettare le regole della strada e per far crescere nuove generazioni di automobilisti informati sulle norme necessarie per affrontare la strada in sicurezza, ma soprattutto consapevoli dei rischi che si corrono sulle strade con comportamenti sbagliati”.

Tra le attività di educazione stradale, l’Aci Molise ha fatto percorrere ai bambini il tappetto di sicurezza dove si può imparare la segnaletica e alcuni pericoli della strada, sono state distribuite alcune guide prodotte da ACI con attività educative sotto forma di gioco ed alcuni gadget per la giornata.

Molto bella e di grande effetto anche le attività della polizia Stradale e dei carabinieri che hanno effettuato dimostrazione delle loro auto di servizio, con accensione delle sirene e di tutti i dispositivi elettronici installati.

Insomma, un gran bel viaggio nel modo della Sicurezza stradale per i bambini termolesi che speriamo possa costituire per loro un primo bagaglio culturale per il rispetto delle regole da avere quando si cammina sulla strada.