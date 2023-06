Regionali, Carla Fasolino inaugura la sede elettorale a Campobasso. “La politica al fianco dei giovani molisani”

“La mia idea di Molise parte dal costruire una politica per le nuove generazioni motivandole a restare nella loro terra, ricca di risorse e potenzialità ancora da sfruttare, e contribuire al suo sviluppo con le loro energie e la loro passione”. Carla Fasolino, candidata al Consiglio regionale con la lista Popolari per l’Italia, si lancia nella sua nuova avventura verso Palazzo D’Aimmo inaugurando la sua sede elettrorale in via Petrella a Campobasso “che sarà la casa dell’ascolto per chi vuole fare squadra con noi o semplicemente vuole condividere, con sinergia e rispetto, la nostra idea di Molise capace di riscattare se stesso partendo da se stesso.

“Per questo, – ha detto la Fasolino – ringrazio il candidato presidente, Francesco Roberti, che incarna perfettamente questi ideali. Ringrazio anche il consigliere uscente del mio partito, Vincenzo Niro e il candidato, Michele Scasserra e il mio capogruppo al Comune di Campobasso, Salvatore Colagiovanni, con i quali ho condiviso con lealtà e coerenza il mio percorso politico nei Popolari per l’Italia. Sono al secondo mandato al Comune di Campobasso di cui conosco e vivo i problemi, come tutti i cittadini che, in me, possono trovare e giovarsi della mia esperienza professionale come imprenditrice che incarna i valori del rispetto dell’ambiente e delle sue risorse che voglio trasferire anche al Molise che puntiamo ad amministrare nei prossimi cinque anni”.

MESSAGGIO POLITICO