Bocce, a Castelpetroso vincono l’Under 18 Federico Alimenti e l’Under 15 Matteo Simeoni

Va a Federico Alimenti del Città di Spoleto tra gli Under 18 e a Matteo Simeoni della Boville Marino tra gli Under 15 la 2^ tappa del Circuito Prestige Junior, gara nazionale, organizzata dalla Bocciofila Castelpetroso, società presieduta da Paolo Vacca.

Sessanta gli atleti al via della competizione disputata in terra molisana, in rappresentanza di società di Molise, Lazio, Marche, Umbria, Sardegna, Campania e Puglia.

Nella finalissima della competizione Under 18, Federico Alimenti, che nei quarti di finale aveva superato il gemello Alessandro nel giorno del loro 17° compleanno, ha battuto il pugliese Simone Greco della Martanese Grecanica Don Bosco per 12-9 in un’appassionante finalissima giocata punto su punto e durata sessanta minuti.

Nel match finale della kermesse Under 15, il romano Matteo Simeoni della Boville ha vinto per 12-8 contro il pugliese Luciano Giaquinto di Tricase.

Tra gli Under 18, terza piazza per Luca Sciamanna della Campoleone, che aveva vinto la prima tappa del Circuito Prestige Junior; quarto posto per Simone Cipolletta della Penisola Sorrentina.

Nella gara Under 15, podio completato dalla marchigiana Amelia Piastra della Metaurense (terza) e Domenico Aquino dell’Aquino Terzigno (quarto classificato).

Il direttore di gara è stato Cosimo Iuliano dell’AIAB Campania; gli arbitri di campo Riccardo Forte e Alfredo D’Oro.

Presenti alle fasi finali della kermesse giovanile al Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso, oltre al consigliere federale Vincenzo Santucci, anche quattro presidenti di Comitato Regionale: Flavio Stani (Lazio), Umbro Brutti (Umbria), Gianluca Lilliu (Sardegna) e Giuseppe Formato (Molise). La 2^ tappa del Circuito Prestige Junior, inoltre, ha tenuto a battesimo la prima uscita del neo-eletto Comitato Regionale Molise.

La kermesse ha suscitato anche l’interesse delle istituzioni locali politiche e sportive con la presenza del sindaco di Castelpetroso, Michela Tamburri, del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, e della consigliera nazionale del Coni, Elisabetta Lancellotta, tutti rimasti favorevolmente colpiti dal clima di entusiasmo che si è respirato, grazie ai giovani, durante la manifestazione.

Le premiazioni sono state propizie per lanciare un messaggio di pace con la bandiera colorata esposta dai ragazzi in occasione delle fotografie di rito.

La 3^ tappa del Circuito Prestige Junior si terrà il 20 marzo a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, con l’organizzazione dell’ASD Dei Cacciatori; la quarta tappa, il Trofeo ‘Roberto Stani’, è in programma il 10 aprile, alla SSD Sandro De Sanctis di Roma.