Calcio a 5 serie A2 Élite, Federico Palmegiani è un nuovo giocatore del Cln Cus Molise

Federico Palmegiani, laterale classe 2001, è un nuovo giocatore del Cln Cus Molise.

Un innesto di spessore e qualità per il mosaico di mister Sanginario in vista della prossima stagione sportiva. Palmegiani arriva in Molise con il chiaro intento di contribuire con le sue prestazioni al raggiungimento degli obiettivi che la società si è prefissata. Nella sua carriera ha vestito la maglia della nazionale dall’under 15 in poi collezionando anche venti presenze e nove gol con l’Italia under 19.

Ha poi vestito per due volte anche la maglia della nazionale maggiore. Un percorso che gli ha permesso di crescere e migliorare oltre a mettere in evidenza le sue qualità.

Per quanto concerne le squadre di club ha vestito la maglia della Virtus Aniene 3Z in serie B, poi l’approdo in seire A con il Latina Calcio a 5, le stagioni di A2 con le maglie di Sicurlube Regalbuto, Benevento calcio a 5 e Ciampino. Nella prossima stagione Palmegiani è pronto a confermare quanto di buono fatto nel corso degli anni, anche nel capoluogo di regione.

Per il Cln Cus Molise un innesto che permetterà alla squadra di avere maggiore brio e qualità in fase offensivo.

L’arrivo dell’ex Latina è l’ennesima conferma della passione, della serietà e professionalità di una società, quella del Cln Cus Molise, che ha sempre operato con grande oculatezza sul mercato ed ha voglia di togliersi delle belle soddisfazioni il prossimo anno.

Il club molisano ringrazia la Twenty Four Agency per la buona riuscita dell’operazione e augura a Federico il benvenuto in rossoblù.