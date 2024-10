Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede al Giovinazzo

GIOVINAZZO-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 4-2 (3-1 primo tempo)

Giovinazzo: Dicapua, A. Marolla, Sosa, Piscitelli, Fanfulla, Difonzo, Mejuto, F. Marolla, Mongelli, Lanotte, Palumbo, Roselli. All. Bernardo.

Laborvetro Cln Cus Molise: Oliveira, Lepre, Di Nunzio, Ferrara, Di Stefano, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Palmegiani. Evangelista, Migliorini, Joaozinho. All. Sanginario.

Arbitri: Frau di Carbonia e Galanti di Pescara. Crono: Cantatore di Molfetta.

Marcatori: 11’20” Palumbo, 12’47” Difonzo, 16’39” A, Marolla, 18’41” Joaozinho pt; 12’20” De Nisco, 12’50” Difonzo st;

Note: ammonito Joaozinho.

La Laborvetro Cln Cus Molise cade a Giovinazzo nella prima trasferta della stagione. La squadra di Sanginario va sotto nel primo tempo e nella ripresa non riesce a rimontare cedendo il passo ai pugliesi.

La cronaca – Ci prova subito il Giovinazzo con Piscitelli, Oliveira respinge. La risposta della Laborvetro è affidata a Nathan, palla fuori. Ancora padroni di casa sul pezzo scambio Mejuto-Piscitelli, cuoio sul palo esterno. La Laborvetro si fa pericolosa con Palmegiani che lanciato in profondità apre troppo il compasso e la sfera termina fuori. Sull’altro fronte Difonzo serve Palumbo che si gira e tira, sfera deviata in angolo. Il Cln Cus Molise agisce soprattutto in ripartenza, Palmegiani ci prova con una conclusione di punta, palla al lato. Stessa sorte poco dopo per un tiro di Nathan che non crea problemi a Dicapua. A stappare il match è il Giovinazzo con uno scambio tra Di Fonzo e Palumbo e diagonale di quest’ultimo che si insacca alle spalle di Oliveira. La formazione di casa trova il raddoppio con una veloce ripartenza avviata da Mejuto e concretizzata da Difonzo. I molisani incassata la seconda rete provano a reagire ma rischiano ancora quando Roselli offre ad Alessandro Marolla, Oliveira chiude. Il tris locale arriva su un errore in costruzione del Cus Molise. Alessandro Marolla recupera palla e deposita nella porta sguarnita. Prima del riposo la Laborvetro ha un sussulto d’orgoglio e accorcia le distanze con uno schema su calcio di punizione: piazzato battuto da Di Stefano e Joaozinho gonfia la rete. Sul 3-1 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa si presenta bene la Laborvetro: Nathan offre a Di Lisio che alza troppo la mira da ottima posizione. Sull’altro fronte Di Fonzo e Sosa creano un gran pericolo alla porta molisana, la difesa si salva. E’ poi Palumbo a chiamare al grande intervento Oliveira che risponde presente. Il match è vibrante: Piscitelli per il Giovinazzo coglie la traversa dalla distanza, la Laborvetro Cus Molise riparte e Nathan non trova la porta per un nulla. Subito dopo lo stesso Nathan perde palla e Mejuto chiama al grande intervento Oliveira. I molisani accorciano le distanze con una gran giocata di Joaozinho e De Nisco che appoggia in rete. Siamo sul 3-2. Neanche il tempo di gioire che il Giovinazzo ristabilisce le distanze in contropiede: Dicapua serve Sosa che fa viaggiare Mejuto, palla a Difonzo che non perdona. E’ la rete del 4-2. La Laborvetro cerca di riordinare le idee ma non riesce a fare breccia nella retroguardia pugliese. Nelle battute finali mister Sanginario opta per il gioco a cinque (Palmegiani portiere di movimento) ma la mossa non dà i frutti sperati. I rossoblù si fanno vedere dalle parti di Dicapua con De Nisco e Di Stefano che non trovano però il bersaglio grosso.

Questo il commento del tecnico a fine gara: “Un passo indietro rispetto alla prima giornata – ha rimarcato Sanginario – poco mordente che ha determinato anche molti errori sotto porta. Detto questo sul 3-2 si poteva e doveva rimettere in piedi la partita”. Sabato prossimo al Palaunimol arriva la Futura Matera e i rossoblù andranno a caccia del riscatto.