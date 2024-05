Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise perde in rimonta l’andata dei playout contro Capurso

CLN CUS MOLISE-BULLDOG CAPURSO 3-4 (3-1 p.t.)

Cln Cus Molise: Mariano, Peralta, Di Stefano, De Nisco, Nathan, Polisena, Petrillo, Rappa, Ferrara, Migliorini, Di Lisio, Pazienza. All. Sanginario

Capurso: Di Ciaula, Rotondo, Senna, Perri, Lamas, Lisco, Decristofaro, Renzone, Dammacco, Colangelo, Mazzei, Fortunato. All. Lodispoto

Arbitri: Raffaele Buonocore (Castellammare di Stabia), Antonella Manca (Sassari) Cronometrista:: Emilio Viviani (Nocera Inferiore)

Marcatori: 2’53” Nathan, 7’50” De Nisco, 15’10” De Nisco, 17’06” Lamas pt; 4’52” Rotondo, 13’15” Senna, 14’44” Lamas st.

Note: ammoniti Perri, Mazzei, Rotondo. Espulso al 13’51” st De Nisco per doppia ammonizione.

Non basta un grande primo tempo al Cln Cus Molise che, senza Triglia squalificato, viene superato e battuto dal Capurso nell’andata del playout del girone B. Al Palaunimol finisce 4-3 per i pugliesi con il return match da giocare sabato prossimo. I rossoblù dovranno vincere con due gol di scatto per ribaltare la situazione.

La cronaca – A partire bene sono i padroni di casa che passano. Angolo di Peralta e Nathan mette la sfera dove Di Ciaula non può arrivare. E’ poi De Nisco a chiamare alla respinta l’estremo pugliese. Il Capurso si vede con una ripartenza di Lamas, Mariano chiude. I padroni di casa offrono un ottimo futsal e trovano il raddoppio. Ancora Peralta nelle vesti di assist man da corner e De Nisco non perdona. Sull’altro fronte è Senna a provarci, Mariano risponde presente. I campobassani calano il tris ancora con De Nisco servito da Peralta. Prima del riposo il Capurso accorcia le distanze: Senna assist per Lamas che batte Mariano Sul punteggio di 3-1 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa Nathan chiama subito al grande intervento Di Ciaula. Il Capurso accorcia ulteriormente le distanze con uno schema su calcio di punizione che porta alla marcatura Rotondo. Il Cln Cus Molise prova a riorganizzare le idee e Peralta manda al lato da buona posizione. I pugliesi completano la rimonta quando Lamas serve Senna che batte Mariano. Piove sul bagnato per il Cln Cus Molise: De Nisco, già ammonito, si vede carambolare il pallone sul braccio e viene ammonito per la seconda volta. Cus costretto a due minuti di inferiorità numerica. Il Capurso ne approfitta e mette la freccia con Lamas. Nel finale ci prova Nathan senza però inquadrare lo specchio della porta. Finisce con la vittoria del Capurso. Sabato prossimo ci sarà il match di ritorno: i molisani avranno un Triglia in più ma dovranno fare a meno di De Nisco.