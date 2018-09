Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso in amichevole a Benevento. Al gruppo si unisce Pietrunti

La Chaminade Campobasso, ai nastri di partenza del campionato di serie B, giocherà alle ore 20 di venerdì 7 settembre 2018 un test amichevole al PalaFerrara (ex PalAdua), parquet di gioco del Benevento 5, roster del campionato regionale campano di serie C1. Un’amichevole per la squadra di coach Pizzuto utile per testare la condizione dopo due settimane di preparazione e in vista degli impegni di Coppa della Divisione e Coppa Italia.

Al gruppo, intanto, si è unito anche il portiere Andrea Pietrunti, che è anche il vice-allenatore e preparatore dei portieri dell’Under 19 nazionale. Pietrunti si metterà a disposizione di Pizzuto e Bova come terzo portiere, dietro Iacovino e il giovane Badodi.

“Ho accettato di buon grado il ruolo di terzo portiere – ha affermato Andrea Pietrunti – anche alla luce del restringimento dei tempi di recupero dopo l’intervento al ginocchio. A 33 anni mi rimetto in gioco e sono orgoglioso di farlo con la maglia rossoblù della Chaminade Campobasso”.

“Il mio obiettivo primario è quello di poter dare anche una mano a Silvio Iacovino e Alfredo Badodi – ha proseguito Pietrunti – A loro, forse, la mia esperienza potrà essere utile, considerando che mi appresto a iniziare il sesto campionato di serie B. Gaetano Bova sarà il punto di riferimento di tutti e tre i portieri, però credo che nello spogliatoio stare affianco a Iacovino e Badodi sarà importante”.

“Mi metto a completa disposizione della società e di coach Pizzuto – ha concluso Andrea Pietrunti – A fine mese sarò a disposizione al 100% e non vedo l’ora di cominciare. Mi allenerò sodo, perché se dovesse servire per giocare qualche partita cercherò di farmi trovare pronto”.