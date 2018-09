La domenica e il lunedì tornano le trasmissioni della redazione sportiva di Telemolise. Antonio Di Lallo: “La trentaduesima stagione e l’entusiasmo del primo giorno”

Inizia la trentaduesima stagione alla guida della redazione sportiva di Telemolise. Il giornalista Antonio Di Lallo è pronto per la ripresa delle trasmissioni della domenica e del lunedì.

Dal 9 settembre 2018, infatti, con la ripresa dei campionati di calcio regionali e, in attesa dell’inizio della serie D, ricominceranno le trasmissioni domenicali ‘A tutto Campo’ e ‘Domenica Sport’, oltre a quella del lunedì, in prima serata, ‘Molise a Calci’.

“Ci siamo – il pensiero del giornalista Antonio Di Lallo – Anzi torneremo ad esserci la domenica, perché, in realtà, il feeling con il nostro vastissimo pubblico non si interrompe mai, per tutto il corso dell’anno con i telegiornali sportivi, in onda tutti i giorni. Domenica 9 settembre, che per me è un giorno decisamente speciale, ripartono i nostri programmi sportivi”.

Alla guida trasmissione ‘A tutto Campo’, in onda dalle ore 15 (dalle 14,30 da fine ottobre), la coppia composta da Luigi Di Lallo e Benedetta Fazio.

A seguire, alle 18, le prime immagini e i commenti delle partite e degli avvenimenti sportivi del fine settimana all’interno del consolidato format ‘Domenica Sport’, che sarà condotto dallo stesso Di Lallo, il quale quest’anno avrà una nuova ‘compagna di viaggio’ dopo la stagione vissuta con Giulia Mauri.

New-entry anche per la trasmissione ‘Molise a Calci’, in onda il lunedì alle 21, condotta dal giornalista Gianni Bruno e da una nuova presentatrice, che prenderà il posto di Cecilia Di Lauro.

“Per me – ha proseguito Antonio Di Lallo – si tratta della 32^ stagione a capo della redazione sportiva di Telemolise, che mi onoro di dirigere. E lo faccio con l’entusiasmo del primo giorno. Un ringraziamento particolare all’editore Quintino Pallante, a Daniela Ziccardi e a tutti i collaboratori, ai registi e agli operatori tecnici”.

“Noi siamo pronti – ha concluso il giornalista campobassano – e siamo certi di trovarvi sempre numerosissimi, oltre ogni più ottimistica previsione, davanti ai teleschermi. Il nostro impegno sarà massimo. Da domenica un’altra stagione da vivere insieme”.

