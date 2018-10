Campionati Studenteschi, il Molise presente alle finali di Senigallia

Cinque giorni vissuti intensamente, all’insegna del calcio e del divertimento. Ben 546 studenti, provenienti da tutta Italia,si sono sfidati sui campi di calcio di Senigallia in occasione della fase finale dei Campionati Studenteschi di calcio a 11.Organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Coni, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la manifestazione è finalizzata allo sviluppo e alla promozione della pratica sportiva all’interno del mondo scolastico, ed è inserita nell’accordo quadro “Valori in Rete” siglato tra Miur e Figc.

Anche il Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidato dal dott. Gianfranco Piano, ha aderito all’iniziativa con una massiccia partecipazione su tutto il territorio, grazie anche al lavoro svolto dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco che ha seguito nei dettagli tutto il progetto. Dopo le fasi d’istituto e quelle provinciali il Molise ha rappresentato la regione in terra marchigiana grazie alle ragazze dell’IIS Pertini ed i ragazzi dell’Istituto Industriale Pilla, entrambi di Campobasso per le categorie Allievi/Allieve. Ad accompagnare i ragazzi in questa fantastica avventura è stata la Delegata all’Attività Scolastica del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, Teresita Felaco, la quale ha espresso parole di elogio per il gruppo: “Le ragazze si sono ben comportate. Dopo la prima sconfitta sono state in grado di reagire ed hanno poi ottenuto un pareggio ed una vittoria. I ragazzi non erano da meno rispetto agli avversari delle altre regioni, con un po’ di impegno in più e un pizzico di fortuna avrebbero potuto superare il primo turno e giocarsela alla pari. Al di la di come sia andata sul campo per questi ragazzi è stata una bella esperienza, un momento di crescita e di confronto”.