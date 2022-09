Campobasso, il Bibliopride 2022 dedicato al progetto “Mamma lingua”

Con il patrocinio del Comune di Campobasso, la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso in collaborazione con Nati per Leggere Molise, Risguardi e Asilo Nidò, ha aderito alla settimana del Bibliopride 2022, dedicata interamente a “Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”, il progetto dell’Associazione italiana biblioteche che, grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura, ha visto la sua estensione a tutto il territorio nazionale durante il corso del 2021, dando vita a 20 presidi, uno in ogni regione italiana, nei quali è possibile trovare i libri del progetto nella loro valigia itinerante e il personale appositamente formato.

Tantissimi gli eventi in programma, in tutta Italia, per quella che è, di fatto, l’undicesima edizione della settimana nazionale delle biblioteche e tra questi, per l’appunto, figura anche l’evento di lettura in più lingue “Alla ricerca dell’arcipelago delle lingue”, aperto a tutti, e che si terrà lunedì 26 settembre presso i locali della Bibliomediateca Comunale di Campobasso in via Roma 41-43 dalle 17.00 alle 19.00.

Tante belle letture condivise attendono piccoli e genitori presso la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso. Per info: bmtcampobasso@gmail.com – telefono: 0874.405610