Campobasso, un fine settimana di serrati controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Campobasso, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno messo in atto un dispositivo di controllo a largo raggio. In particolare gli uomini dell’Arma hanno effettuato capillari controlli nei comuni di Riccia, Jelsi e Gildone controllando autoveicoli, identificando persone sul conto delle quali sono stati anche effettuati accertamenti tramite la banca dati che hanno dato riscontro negativo, elevando al contempo sanzioni al codice della strada per un importo pari a 171 euro con relativa decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente.

I controlli effettuati hanno visto l’impiego congiunto di numerose pattuglie ed uomini dell’Arma che hanno garantito una copertura del territorio attenta e capillare.

Continuano, così, senza sosta i controlli per le strade del capoluogo e dell’intero hinterland per contrastare reati e salvaguardare l’incolumità dei cittadini.