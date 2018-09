Carabinieri, il comandante Gaeta consegna i riconoscimenti concessi dal Ministero della Difesa

Lo scorso 20 settembre 2018 il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Emanuele Gaeta, ha consegnato dei riconoscimenti concessi dal Ministero della Difesa e dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ad alcuni militari della Compagnia capoluogo.

E’ stata concessa la Medaglia Militare d’oro al Merito di Lungo Comando al Luogotenente Leonardo Di Ielsi, Comandante della Stazione Carabinieri di Toro, “per il diuturno servizio prestato in ruoli di comando a favore della collettività”.

Sono state consegnate, poi, lettere di apprezzamento al maresciallo Domenico Esposto, addetto alla stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico, al Brig. Ca. Nunzio Fanelli della stazione di Sant’Elia a Pianisi ed al Brig. Ca. Q.S. Davide Marrone App. Sc. Giuseppe Biele, questi ultimi due effettivi alla stazione di Riccia, concesse dal Comando di Corpo per la brillante e sinergica attività di indagine realizzata in seguito a un tentativo di omicidio, maturato nell’ambito di un violento litigio in strada, avvenuto a Riccia (CB), lo scorso agosto, conclusasi con il tempestivo arresto dei due responsabili.