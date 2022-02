Come acquistare online in sicurezza

Negli ultimi anni gli acquisti online hanno conosciuto un vero e proprio boom e continuano a vivere una crescita inarrestabile: gli utenti si rivolgono ormai al web per comprare una vasta gamma di prodotti e servizi.

A fronte di vantaggi innegabili come, ad esempio, la possibilità di concludere l’acquisto 24 ore al giorno, comparare i prezzi, risparmiare e avere accesso a beni che altrimenti non sarebbero più disponibili nei punti vendita fisici, rimane fondamentale prestare attenzione ad alcuni aspetti per non incappare in, eventuali, spiacevoli inconvenienti.

Vediamo meglio, allora, come comportarsi per acquistare online in sicurezza.

Innanzitutto, prima di effettuare il proprio acquisto, è importante informarsi a dovere in merito al sito che propone l’oggetto e/o servizio, soffermandosi con particolare cura alla sezione delle domande più frequenti e quella riguardante le modalità di pagamento.

In questo modo, è possibile capire subito quali sono i costi (anche quelli legati alle spedizioni) e i circuiti di pagamento attivi: carte di credito, portafoglio elettronico, eccetera.

Dopo aver visionato queste cruciali sezioni del sito, occorre ritagliarsi il giusto tempo per andare alla ricerca e leggere le recensioni e le opinioni rilasciate dagli utenti che hanno già comprato quel prodotto o usufruito di quel servizio: il parere altrui e la riprova sociale permettono di comprendere ancora meglio a chi ci si sta rivolgendo e a evitare, così, possibili brutte sorprese.

Le recensioni sul web, positive o negative, sono oggi tenute in considerazione al pari dell’opinione di amici e parenti e del classico “passaparola”.

Ancora, se possibile sarebbe meglio rivolgersi al mercato italiano in quanto è indubbiamente più semplice comunicare con il venditore sia in fase decisionale che post acquisto, ed è allo stesso tempo più facile cercare e trovare informazioni su di esso.

Nel caso poi di acquisti di beni di lusso, come ad esempio gioielli oppure orologi, oltre a queste accortezze, diventa imprescindibile acquistare solo dai rivenditori autorizzati per avere la certezza che il bene sia autentico e non falso o contraffatto.

Dopo aver, ad esempio, effettuato una comparazione dei prezzi Rolex e aver individuato il sito di proprio interesse, prima di acquistare è necessario accertarsi che l’orologio di lusso sia accompagnato dal Certificato di Autenticità: si tratta di un documento autentico della maison fornito al momento dell’acquisto dell’orologio nuovo insieme allo scontrino fiscale.

Oltre ad attestare che l’orologio è originale, il Certificato riporta anche un altro elemento chiave in questo senso: il codice seriale, numero univoco di identificazione che, nei Rolex, è riportato sui vari modelli di solito tra le anse del cinturino alle ore 6.

Inoltre, il codice seriale serve anche per sapere se, eventualmente, l’orologio è stato segnalato come rubato.

Ma non basta: oltre al Certificato, il segnatempo deve essere corredato dalla scatola originale, una sorta di “carta d’identità” che, in più, può contenere accessori che ne aumentano il valore.