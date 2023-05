Con il progetto Cbook, realizzato dal Comune di Campobasso in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Marconi’, il 7 giugno di scena la ‘Fiera del Libro’

Il Comune di Campobasso ha avviato nell’anno scolastico 2022/2023 il progetto “CBook”, strutturato in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Campobasso.

Il progetto ha inteso favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro, fornendo al giovane lettore le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. L’iniziativa ha voluto suscitare l’interesse e il gusto per la lettura promuovendo un atteggiamento positivo nei confronti della stessa, educando all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri, anche sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie.

A tal fine detto progetto ha avviato un percorso sperimentale che ha visto il coinvolgimento dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Campobasso, scelto come scuola “pilota” per questa edizione.

Tra le attività progettuali è prevista l’organizzazione di una giornata finale dedicata al libro con una mostra espositiva che si terrà il prossimo 7 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Casa della Scuola (ex Scuola “F. D’Ovidio”) in Via Roma a Campobasso denominata “Fiera del Libro”.

Per l’occasione gli studenti dell’Istituto Marconi collaboreranno con le attività commerciali di Campobasso (Librerie, Case Editrici ecc) aderenti all’iniziativa nel sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull’importanza della lettura e del confronto tra studente e libro, supportando le attività commerciali anche nella vendita.

All’evento del 7 giugno hanno aderito le seguenti attività commerciali: Giunti al punto librerie, Mondadori bookstore, Il Bene Comune Edizioni, Telos Edizioni.