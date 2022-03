Covid: un decesso e 225 nuovi positivi, ma i contagiati in Molise scendono sotto quota seimila

Ancora un decesso: si tratta di una donna di 81 anni di Roccavivara che era ricoverata nel reparto Anziano Fragile.



Tornano nuovamente a salire anche i ricoveri: 4 a fronte di 5 pazienti dimessi.

29 il totale dei ricoveri al ‘Cardarelli’, 12 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

225 sono poi i nuovi contagi da Covid-19 nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022, 32 da tamponi molecolari e 193 da tamponi antigenici. 459 il totale dei guariti.

5.909 gli attualmente positivi in Molise, 4.250 in provincia di Campobasso, 1.655 in quella di Isernia e 4 di altre regioni.