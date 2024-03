Dal Molise al Vaticano: emozioni in musica nel Concorso dedicato a Lorenzo Perosi

Sono 150 gli studenti del Molise, con i loro docenti, che hanno fatto tappa in Vaticano per la premiazione del primo Concorso regionale dedicato a Lorenzo Perosi (concorso che si è concluso il 24 maggio 2023 nella sede della Ex Gil a Campobasso), illustre maestro e compositore, nel 150° anniversario della nascita. A Perosi è intitolato il Conservatorio Statale di Musica Campobasso, l’unico in Italia a portare tale nome.

Il concorso, frutto di una collaborazione interistituzionale tra l’Ufficio Scolastico del Molise, il Conservatorio “Perosi” di Campobasso, l’associazione AIART Cittadini Mediali della CEI, la Fondazione Molise Cultura e altre istituzioni culturali, ha rappresentato una splendida occasione per promuovere la musica come linguaggio universale, capace di trasmettere valori di inclusione, bellezza, socialità e pace.

Per le studentesse e gli studenti presenti alle due giornate di premiazione (il 2 e il 5 marzo 2024) si è trattato di un importante traguardo culturale e musicale. Ai partecipanti è stata anche offerta la possibilità di trascorrere una giornata ricca di attività formative e di intrattenimento nella sede di Radio Vaticana. I vincitori del Concorso hanno avuto la possibilità di eseguire dal vivo alcuni brani del Maestro Perosi, ma l’evento ha rappresentato anche un’occasione unica per gli studenti molisani di immergersi nel mondo della comunicazione e della musica sacra, attraverso interviste esclusive e visite guidate ai luoghi simbolo della comunicazione vaticana.

Il primo giorno di premiazione ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse istituzioni scolastiche del Molise, tra cui l’Istituto comprensivo “Jovine” di Campobasso, l’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia e l’Omnicomprensivo “Giordano” di Venafro.

Un’esperienza formativa che ha permesso loro di esplorare i diversi linguaggi della comunicazione, compreso quello musicale, attraverso la partecipazione al programma “L’ape musicale” della Radio Vaticana, condotto dal maestro Pierluigi Morelli. La visita si è poi arricchita con un tour alla redazione dell’Osservatore Romano, guidato dal direttore Andrea Monda, che ha condiviso con gli studenti il percorso evolutivo del giornale della Santa Sede, donando loro copie del quotidiano. Il percorso si è concluso con l’emozionante visita al museo della Radio Vaticana, un luogo di storia e tecnologia, fondato 93 anni fa da Pio XI con il supporto di Guglielmo Marconi.

Martedì 5 marzo, invece, un’altra delegazione di studenti è stata a Roma per vivere la fase finale della premiazione del Concorso Perosiano. Tra gli esecutori, Riccardo Manco (vincitore assoluto del Concorso), studente del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che si è distinto per l’esecuzione di brani del maestro Perosi.

L’Istituto comprensivo “Montini” di Campobasso è risultato vincitore assoluto “esecuzione musicale”; il Liceo musicale “Galanti” di Campobasso ha vinto per la sezione Licei musicali; Paolo Marcello Battiante del Conservatorio Perosi ha vinto per le Istituzioni di alta cultura; l’Istituto Omnicomprensivo “Giordano” di Venafro è risultato vincitore assoluto per la sezione “Elaborazione creativa multimediale”; i vincitori per le Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale sono: l’Istituto comprensivo “Petrone” (formazione da camera), l’Istituto comprensivo “Jovine” (orchestre e cori); l’Istituto superiore “Majorana-Fascitelli” di Isernia è risultato vincitore (per le Scuole secondarie di I e II grado per la sezione a strumento solista – organo) con l’ex alunno seminarista Antonio Perrotta.

Le esibizioni finali si svolgeranno al Palazzo negli studi di registrazione (Palazzo Leone XIII) della Santa Sede alla presenza delle massime autorità vaticane: il Prefetto del Dicastero della Comunicazione Paolo Ruffini, il Maestro della Cappella Musicale Pontificia Marcos Pavan e il Direttore della Radio Vaticana Massimiliano Menichetti. Saranno presenti, per il Molise, la Direttrice dell’Usr Maria Chimisso, il Direttore del Conservatorio “Perosi” di Campobasso Vittorio Magrini, la Direttrice artistica del Concorso “Anno perosiano” Rita D’Addona, con la collega referente USR Molise Ramona de Santis. I brani registrati delle esecuzioni del maestro Lorenzo Perosi, trascritti e arrangiati in esclusiva per il Concorso, saranno diffusi nel programma europeo della Radio Vaticana EBU (European Broadcasting Union).