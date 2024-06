De Benedittis ai campobassani: “Insieme faremo rinascere questa città”

“Votare noi significa puntare su un proposta politica ben definita, su una squadra affiatata e coesa e su un programma concreto, chi vota per noi vota per il cambiamento e per mandare all’opposizione i responsabili dell’attuale declino di Campobasso”. È quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis.

“Ai cittadini – aggiunge – non chiediamo di scegliere semplicemente un sindaco, nessuno da solo è in grado di cambiare le cose, ai campobassani chiediamo di aiutarci a far rinascere questa città. Solo il centrodestra può riuscirci, perché soltanto noi possiamo garantire a Palazzo San Giorgio una maggioranza solida, ampia e coesa”. Conclude De Benedittis: “Mentre gli altri hanno preferito attaccarci sui social (invece di spiegare cosa è stato fatto in questi 5 anni per il Capoluogo), noi abbiamo condotto una campagna elettorale tra la gente, confrontandoci su idee e proposte reali. Il populismo è finito, è il momento di scrivere una storia nuova per la città”.