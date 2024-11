Eventi estremi e crisi climatica: messa a dimora di alberi a Pietracatella

Arriva la ventinovesima edizione di Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente, che sarà celebrata dal 21 al 24 novembre in tutta Italia in occasione della Giornata nazionale degli alberi (21 novembre).

Per la 29esima edizione di Festa dell’Albero – sostenuta dai partner AzzeroCO2, FRoSTA e Statkraft – sono in programma decine di eventi in tutte le regioni italiane organizzati dai Circoli di Legambiente in collaborazione con scuole, istituzioni, associazioni e imprese. “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi”, la call to action a cui tante città italiane risponderanno per celebrare gli alberi e la loro fondamentale funzione di adattamento alla crisi climatica per le nostre aree urbane.

Ed anche il Circolo Legambiente Fortore Occhito e Legambiente Molise saranno protagonisti nella Festa dell’Albero con l’evento in collaborazione con FRoSTA per il 29 novembre che avrà inizio alle ore 9,30 presso la sala consiliare del Comune di Pietracatella in via Fontanelle 19 a cui parteciperanno gli alunni della scuola locale, l’associazione Arca Sannita e l’associazione Dalla Parte degli Ultimi che gestisce il centro S.A.I. per l’accoglienza dei minori migranti.

Tutti uniti per mettere a dimora alberi da frutto alberi in località Giardino, un polmone verde nel Comune di Pietracatella (Campobasso) fatto di meli e peri specie tipiche del luogo e che daranno vita ad un frutteto di comunità.

FRoSTA, in collaborazione con Legambiente, ha lanciato sul mercato la nuova paper bag dedicata ai prodotti surgelati in busta. Le nuove paper bag, che riportano il logo “Consigliato da Legambiente”, sono riciclabili nella carta essendo composte da questo materiale per oltre il 90%. Gli inchiostri utilizzati sono solo ad acqua compostabili. Questa innovazione sostenibile permette di abbattere l’impatto ambientale in modo drastico, la CO2 footprint ridotta del 65% rispetto alle confezioni fatte totalmente di plastica presenti oggi sul mercato del surgelato.

La Festa dell’Albero rientra nell’ambito del progetto europeo Life Terra di cui Legambiente è l’unica referente italiana.

“Oggi più che mai è necessario rendere le nostre città resilienti al cambiamento climatico, gli alberi sono il nostro alleato numero non solo per il contrasto alla crisi climatica ma anche nella riduzione dell’inquinamento e prevenzione del dissesto idrogeologico e del fenomeno delle isole di calore. A tutto questo abbiamo aggiunto un valore in più per il nostro territorio: abbiamo scelto l’area in località Giardino per mettere a dimora alberi di frutti tipici di queste terre che purtroppo nel tempo avremmo potuto perdere ma che sono stati recuperati dal grande lavoro svolto dall’associazione Arca Sannita. Questa messa a dimora riveste anche un ruolo sociale, di fatti quello che sorgerà sarà un vero e proprio frutteto di comunità a disposizione di tutti”, dichiara la presidente del locale circolo di Legambiente Federica D’Amico.