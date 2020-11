Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la pandemia non ferma il messaggio dell’Amministrazione Comunale di Campobasso. “Essenziale condividere con i più giovani riflessioni sul tema” afferma l’assessore Felice. L’Amministrazione Comunale di Campobasso, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, intende anche quest’anno promuovere un momento di riflessione e informazione sulle forme di discriminazione e violenza contro le donne e sulle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, si è scelto di portare avanti una campagna di sensibilizzazione. Difatti la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso sta pubblicando quotidianamente contenuti foto, video, recensioni di testi e materiale multimediale appositamente selezionato sul tema.

“Il superamento di modelli strutturati di comportamenti, purtroppo atavici, che sono radicati nella nostra società e sono spesso legati anche a pregiudizi e stereotipi sempre più connessi al genere, portano alla diffusione di fenomeni di discriminazione ed esclusione che vanno ancora pienamente affrontati dal punto di vista culturale, sociale e anche istituzionale.” ha affermato oggi l’Assessore alle pari opportunità. Istituzioni e associazioni sono chiamate ad una collaborazione stretta, per favorire lo sviluppo concreto di azioni fondate sulla sensibilità verso i valori della tolleranza, dell’uguaglianza, della non violenza e del rispetto, proponendo così cambiamenti socio-culturali per eliminare forme di pregiudizio, tradizioni, usi e costumi basati su modelli stereotipati dei ruoli di donne e uomini.

L’assessorato alle Pari Opportunità ha voluto, tra le altre cose rilanciare il progetto Pari ComunicAzioni del quale il Comune di Campobasso è leader, indirizzato proprio ai più giovani, e sviluppato in partnership con l’Associazione “Viva”, l’Associazione LiberaLuna Onlus e L‘associazione culturale INCAS. Il progetto Pari ComunicAzioni, realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, ha come obiettivi proprio quello di avviare dei percorsi di in/formazione, sensibilizzazione ed educazione attraverso un spot che ha visto protagonisti studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Campobasso. Lo spot del progetto Pari ComunicAzioni è stato realizzato da William Mussini per INCAS produzioni, con Francesca Bertoni e Michelangelo Tomaro.

Carola Pulvirenti