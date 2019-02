Lavori urgenti alla rete idrica: la notte tra il 25 e il 26 mezza Campobasso senz’acqua

A Campobasso, durante la notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio prossimi, dalle 21 alle 5 circa, per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze di numerose strade cittadine.

Nel dettaglio: corso Bucci; corso V.Emanuele II; piazza Cesare Battisti; piazza della Repubblica; piazza della Vittoria; piazza Pepe; piazza Molise; piazza Prefettura; piazza Regina Elena; piazza Savoia; piazza Cuoco; piazza Venezia; piazza V.Emanuele II; rione San Pietro; via Albino; via Alfieri; via Basilicata; via Benevento; via Calabria; via Campania; via Cavour; via Conte Rosso; via Conte Verde; via D’Amico; via De Amicis; via De Attellis; via De Sanctis; via dei Novelli; via Deledda; via Duca d’Aosta; via Duca degli Abruzzi; via Duca di Genova; via Emilia; via Firenze; via Foscolo; via Friuli Venezia Giulia; via Galanti; via Garibaldi; via Gazzani; via Genova; via Gioberti; via Herculanea; via Jezza; via Kennedy; via Lazio; via Leopardi; via Liguria; via Lombardia; via Manzo; via Marche; via Marconi; via Mazzini; via Milano; via Monforte; via M.Bologna; via Muricchio; via Nievo; via Nobile; via Palombo; via Pascoli; via Pietrunto; via Pirandello; via Pisa; via Principe di Piemonte; via Puglia; via Quircio; via Roma; via Romagna; via Romagnoli; via Salvemini; via San Giovanni; via Sannia; via Sardegna; via Sauro; via Scardocchia; via Scatolone; via Sicilia; via Torino; via Toscana; via Trentino Alto Adige; via Trento; via Trieste; via Trivisonno; via Umberto I; via Umbria; via Veneto; via Verdone; via Verga; via Vico; via Zara; via Zurlo; viale Manzoni; viale Regina Elena; viale U.Petrella; c.da Casale; c.da Colle Arso; c.da Colle Calcare; c.da Colle Castellano; c.da Colli; c.da Limiti; c.da Mascione; c.da Polese; c.da San Giovanni dei Gelsi.