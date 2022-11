Mondiali Qatar 2022: le partite da non perdere a trazione Multigol

Basta cliccare su qualsiasi sito come questo https://www.betfair.it/sport/football/fifa-coppa-del-mondo/12469076 per scoprire l’incredibile palinsesto dei Mondiali Qatar 2022, denso di partite che sicuramente termineranno a trazione Multigol 3 – 5 o con abbondanti raffiche di Over 2.5. Ecco quali sono le gare da non perdere perché promettono tantissimo spettacolo.

Qatar – Ecuador: la gara d’esordio

La gara inaugurale vede i padroni di casa contro una sudamericana, difficilmente la partita rimarrà ferma sull’under 2.5 ma si prevede uno scontro acceso sul filo dell’Over 2.5 quotato a 2.1. Per chi non volesse rischiare, i simboli Segna squadra casa sì ma anche over 1.5 rappresentano delle ottime chiavi di lettura.

Croazia – Belgio: una gara spettacolare

Le quote del match dei Mondiali Croazia – Belgio presentano i Fiamminghi come favoriti a 1.95, in una gara dove anche l’Over 2.5 possiede la stessa quota. Il pronostico per questa gara senza esclusioni di gol è 2 – 2 quotato a 14, ma tutto dipenderà dai precedenti risultati e dai punti che le due Nazionali possiedono nel girone.

Olanda – Senegal: un match da non perdere

Due squadre particolarmente prestanti si affrontano in una gara molto fisica, l’Over 2.5 quotato a 2.1 è molto di più che una buona chiave di lettura della gara, anche il simbolo 1 degli Orange vincenti quotato 1.5 è un’ottima interpretazione della gara.

Argentina – Arabia Saudita: raffiche di gol per l’Albiceleste

I bookmakers hanno il forte sospetto che questa gara non terminerà con meno di 3 gol complessivi, infatti, l’Over 2.5 è quotato a 1.68 e sicuramente Messi e Lautaro Martinez firmeranno il tabellino dei marcatori nell’esordio dell’Albiceleste, la terza favorita per la vittoria del Mondiale dopo Brasile e Francia.

Marocco – Croazia: il riscatto croato

Questa è una gara difficile da interpretare ma che facilmente potrebbe terminare 0 – 2 per la Nazionale Croata, con la sua rosa piena di campioni, che nel 2018 è arrivata in finale, perdendo 4 – 2 contro la Francia. Da non sottovalutare è il simbolo Over 2.5 quotato a 2.35, in fondo, 3 gol potrebbero rappresentare la migliore interpretazione di questo match.

Brasile – Serbia: una gara determinante

Questo è un match che si giocherà sul filo del fuori gioco, difficile da interpretare ma se si tiene conto che queste due squadre sono le favorite per il passaggio agli ottavi, l’Over 2.5 quotato a 1.75 rappresenta la migliore interpretazione di questa partita da non perdere.

Francia – Danimarca: la rivincita dei Bleus

Non una semplice partita ma la vendetta dei Francesi dopo le 2 sconfitte contro la Danimarca in Uefa Nations League. L’Over 2.5 quotato a 2.2 è un ottimo valore che rappresenta a pieno lo spirito del match.

Spagna – Germania: un match in perfetto equilibrio

In questa gara i bookmakers quotato a pari merito sia l’Over 2.5 che l’Under 2.5, entrambi quotati a 1.83. Anche il simbolo X quotato a 3.1 mostra chiari sintomi statistici di una gara in perfetto equilibrio, probabilmente più bella da vedere che da pronosticare.