Pallavolo serie B, prosegue il cammino di avvicinamento al campionato dell’Energy Time Spike Devils Campobasso

Prosegue il cammino di avvicinamento al Campionato Nazionale di Serie B per l’Energy Time Spike Devils Campobasso. La formazione molisana ieri è stata impegnata Paglieta, in provincia di Chieti, per un allenamento congiunto con i pari categoria.

Mister Maniscalco ha schierato in campo, per i primi tre set, la formazione tipo: Saraceno e Parisi diagonale opposto – alzatore, schiacciatori Rescignano e Maiorana, i centrali Picardo e Sulmona ed il libero: Santucci; poi spazio alle rotazioni con spunti interessanti anche dal pacchetto under. Cinque i set giocati, tutti chiusi a favore della Spike Devils: 17-25 / 19 – 25 / 25 27 / 17 – 25/ 12-15.

Soddisfatto il tecnico: “La squadra si è comportata bene. Sapevamo che avremmo potuto avere qualche difficoltà, ma i ragazzi hanno messo in pratica il lavoro svolto in palestra – prosegue Maniscalco – Abbiamo fatto un passo avanti verso la nuova stagione. Naturalmente ci sono ancora degli aspetti da migliorare”.

Gli spunti di rilievo non sono dunque mancati, a meno di quindici giorni dal debutto in campionato. Sabato 16 ottobre, infatti, l’Energy Time Spike Devils Campobasso sarà impegnata a Molfetta. Intanto la società è vicina alla chiusura di un altra operazione di mercato, che metterebbe la classica ciliegina sulla torta di un organico già competitivo.