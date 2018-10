Parco archeologico di San Vincenzo al Volturno, Scarabeo: “Una grande opportunità”

Nella serata di ieri, venerdì 26 ottobre, il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha presentato la proposta di legge sull’Istituzione del Parco archeologico del sito dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Un confronto che può definirsi proficuo, avuto con le amministrazioni di Castel San Vicenzo, Rocchetta a Volturno, Cerro al Volturno e Scapoli, direttamente interessate dal progetto che hanno manifestato interesse, impegnandosi a fornire utili suggerimenti per migliorare la proposta legislativa.

Sono intervenuti, per dare un contributo significativo, anche l’architetto Franco Valente, conservatore dell’Abbazia di San Vincenzo, e l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura , Vincenzo Cotugno.

“Questa proposta – il commento di Scarabeo – rappresenta un atto legislativo che va oltre la semplice promozione, dato che prevede anche norme e progetti di valorizzazione, promozione e tutela dell’ambiente e del territorio di riferimento, oltre alle tantissime potenzialità per poter diventare un punto di riferimento turistico internazionale con il suo non trascurabile flusso di visitatori. La proposta istitutiva del Parco, dunque, partendo da questo presupposto, vuole favorire anche le possibili ricadute, in termini economico-occupazionali con tutti i vantaggi, offerti dalla storia e dall’ambiente che lo caratterizzano, per questa parte di territorio regionale che può e deve diventare un volano dell’economia molisana”.