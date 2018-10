Rugby, all’ex Romagnoli arrivano i Draghi Telese. Gli Hammers in campo per la seconda giornata di C2

A due settimane esatte dall’esordio vincente in campionato contro la Z.O. Salerno, tornano a calcare il terreno da gioco dell’ex Romagnoli i seniores degli Hammers Rugby Campobasso per la seconda gara del campionato di serie C2 2018/19. I ragazzi di coach Sommella ospiteranno domenica pomeriggio 28 ottobre, tra le mura amiche i Draghi Telese, fischio d’inizio fissato per le ore 15.00.

Se per i molisani della palla ovale il campionato è iniziato con una vittoria riacciuffata per i capelli sul fil di sirena, per i sanniti la nuova esperienza in C2, categoria che l’anno scorso non hanno affrontato, ha portato una sconfitta pesante contro però quella che sembra destinata a essere la fuoriclasse del torneo, ovvero la squadra cadetta della Partenope.

Per entrambi i team, quindi, la gara dell’ex Romagnoli è un banco di verifica indicativo e utile per tracciare un profilo più veritiero di ciò che saranno le loro ambizioni nel corso della stagione.

I rossoblu dovranno evitare i cali di tensione che li portano a perdere il bandolo della matassa sul più bello, proprio quando tutto sembra essere già a portata di mano.

Coach Sommella vuole una gara giocata con la testa in ogni fase, con decisioni e scelte tecniche che siano frutto di una visione tattica più ampia del singolo scontro o contatto.

I campobassani hanno dimostrato che quando si mettono di buzzo buono riescono a sciorinare un rugby non solo fatto di lotta e di coraggio ma anche di apprezzabile qualità stilistica.

I brividi e l’adrenalina scaturiti dal finale di partita vittorioso di quattordici giorni fa, si sono propagati in città come non mai e, tempo permettendo, si attende intorno al terreno da gioco dell’ex Romagnoli il pubblico delle grandi occasioni per sospingere i “Martelli” sulla vetta della classifica il più a lungo possibile.