Pasta La Molisana con grano 100% italiano da settembre sugli scaffali

In occasione della 19^ edizione di Cibus La Molisana presenterà le nuove confezioni di pasta con grano 100% italiano novità assoluta ed orgoglio aziendale. “Dopo anni di ricerca sono fiero di annunciare che da settembre La Molisana sarà a scaffale con una pasta di solo grano italiano alto-proteico: il risultato di un percorso virtuoso di agricoltura sostenibile atta a valorizzare le colture locali a parametri qualitativi e tecnologici altissimi”, afferma soddisfatto Giuseppe Ferro, amministratore delegato de La Molisana.

Il progetto nasce con accordi di filiera siglati da agricoltori di Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo che nel 2016 hanno ottenuto una materia prima di altissima qualità e di livello proteico fino al 17% e prosegue nel biennio 2017-2018 con l’impegno de La Molisana a quintuplicare i volumi di acquisto del grano duro passando da 10.000 a 50.000 tonnellate su una superficie agricola di circa 11.600 ettari.

Gli accordi di filiera rappresentano per il pastificio La Molisana un importante strumento per sostenere l’agricoltura italiana, creare un legame stabile con i coltivatori e tutelare il loro lavoro. In particolare si riconosce agli oltre 1.450 agricoltori un prezzo minimo garantito e si introducono modelli premiali che incentivano la qualità della materia prima di cui necessita una pasta premium come la nostra.

“E’ per noi ulteriore motivo di soddisfazione – continua Giuseppe Ferro – che la pasta La Molisana sia prodotta con grano 100% italiano coltivato con metodi innovativi e sostenibili che valorizzano i semi italiani, migliorano le competenze degli agricoltori, riducono le emissioni di CO2 ed il consumo di acqua. Offriamo, inoltre, assistenza informatica e tecnologica ai produttori tramite la piattaforma web granoduro.net che fornisce supporti decisionali e indica gli interventi più appropriati in relazione alle condizioni climatiche e colturali specifiche di ciascuna area geografica”.

La pasta La Molisana sarà quindi 100% Made in Italy, prodotta da una famiglia di mugnai da quattro generazioni nel cuore del Molise con grani di alta qualità coltivati nel Centro-Sud.